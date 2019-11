Bronca, videos e indignación: así reaccionó el vestuario tricolor por el penal no cobrado

Rafael García largó la bronca al llegar al vestuario tricolor. Con insultos y muy enojado, el volante tricolor dejó ver su descontento por el penal que no le habían cobrado a su equipo cuando Pablo García cayó en el área tras una falta de Jesús Trindade.

Fue la acción que pudo cambiar el trámite del partido, que finalizó sin goles, y el mediocampista, que suele ser muy centrado a la hora de dar declaraciones, estalló al llegar al camarín para hacer sentir su malestar con la terna arbitral encabezada por el juez Leodán González.

García fue el primero en llegar al vestuario. Luego, ingresaron sus compañeros pero en un tono más tranquilo, chocando las palmas con los allegados que estaban en el ese lugar, quienes reconocieron el esfuerzo realizado por los jugadores y los alentaron. Eso sí, la puerta se cerró fuerte.

Después, en el lugar se hicieron presentes algunos dirigentes y allegados. Hasta que uno de ellos apareció con un celular con el video del penal no cobrado.

Se armó una ronda para mirar las imágenes y sus gestos lo decían todo. “Ahora que lo veo no lo puedo creer”, comentó uno, indignado, que aún no había visto la jugada. “Es una vergüenza”, se escuchó también en ese lugar.

Dirigentes de Nacional miraron el video de la jugada de Pablo García y no podían creer que no haya sido marcado penal. pic.twitter.com/tkeuRqV6xK — Sebastián Amaya (@sebaamaya) November 17, 2019

Pero, a pesar del descontento, en el ambiente hubo tranquilidad y apoyo a los futbolistas y al entrenador Álvaro Gutiérrez, quien saludó a quienes lo alentaron.

“Desde mi posición me pareció penal. No me quiero detener solo en eso porque no tengo la certeza”, comentó el entrenador.

La tarde tricolor en el Centenario tuvo la llegada del ómnibus con la delegación sobre las 14:30. Los jugadores vieron el triunfo de la Tercera de Martín Ligüera, algunos de ellos bajo el fuerte sol que capia en la platea, y luego se confirmó el equipo con la sorpresa porque Gabriel Neves quedaba afuera del equipo y del banco de suplentes (ver apunte).

La previa del partido también tuvo el momento del pasaje del plantel de Peñarol por la zona del vestuario de Nacional, lo que fue en un clima de total respeto y con el saludo de “buenas tardes”.

Tras el empate clásico, Gutiérrez habló en conferencia y el plantel se retiró rápidamente para ducharse en Los Céspedes, donde luego quedaban concentrados hasta este lunes y donde seguramente el penal no cobrado haya sido tema de debate en la cena.