Buquebus canceló viaje por falta de autorización del MTOP y uruguayos quedaron varados

Un puñado de uruguayos que tenían pasaje para volver al país desde Argentina se sorprendieron este lunes cuando la empresa Buquebus les informó que el viaje a Montevideo –para el cual habían comprado tickets previo al cierre de fronteras anunciado el 16 de diciembre– estaba cancelado.

La socióloga Teresa Herrera, la cantante Mónica Navarro y otros pasajeros que se aprestaban a retornar a Uruguay narraron la situación a través de las redes sociales, donde expresaron su angustia y cuestionaron que, pese a cumplir los requisitos para estar entre las excepciones de la ley que prohibió el ingreso al país, finalmente debían quedar varados al otro lado del río. La socióloga dijo que junto a ella había "cientos de pasajeros más, muchos con los autos cargados".

¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué Buquebus canceló el viaje incluso para aquellos que tenían reserva de pasajes previo al 16 de diciembre?

Según la empresa, la cancelación responde a que el gobierno uruguayo aún no habilitó las frecuencias para el mes de enero para viajar desde Buenos Aires a Uruguay.

La ley N° 19.932, promulgada en diciembre, establece el cierre de fronteras hasta el 10 de enero, pero en su artículo 6º señala que se exceptuará a "los pasajeros que acrediten haber adquirido su pasaje para el ingreso al país hasta el 16 de diciembre de 2020 inclusive, siempre que a esa fecha contaran con las autorizaciones necesarias en su caso".

Sin embargo, un portavoz de Buquebus dijo a El Observador que en el contexto de la pandemia las frecuencias de los barcos se aprueban por decreto "mes a mes" y que el gobierno "dejó en suspenso" las de enero. De ahí que la empresa aseguró estar cumpliendo "a rajatabla" la normativa, a la espera de la autorización del Ministerio de Transporte.

Otra fuente de la empresa señaló que esas autorizaciones se piden en la segunda semana del mes y para el mes subsiguiente. "En noviembre, por ejemplo, se nos otorgó la de diciembre. En diciembre, cuando fuimos a tramitar la de enero, desde el ministerio se dejó en suspenso hasta que el presidente anunciara las medidas", afirmó uno de los consultados.

Desde Buquebus señalaron que en ese lapso de diciembre se siguió operando con los viajes ya autorizados y se vendieron pasajes para el mes siguiente, aun sin la autorización de la frecuencia. Cuando el gobierno dispuso el cierre de fronteras, pero exceptuando a los uruguayos que ya tuvieran pasaje comprado, en la empresa confiaron en que llegaría la autorización para permitir que esas personas viajaran, pero eso no ocurrió.

Carlos Flores, director nacional interino de Transporte, ratificó que las frecuencias de enero no fueron autorizadas hasta el momento y que por eso la empresa no puede transportar pasajeros hacia Uruguay. De todos modos, señaló que "esas reservas no se podían haber hecho porque no estaban autorizadas frecuencias en enero".

En la empresa, en cambio, afirman que la venta de pasajes se hace con antelación y resaltan que la cancelación de los viajes es producto de la falta de autorización. Respecto al aviso a último momento a los pasajeros, desde Buquebus respondieron que no podían contactar uno por uno.

El gobierno uruguayo sí habilitó dos viajes especiales de Buquebus, este lunes 4 y el próximo jueves 7, para retorno de pasajeros argentinos de Montevideo a Buenos Aires. A la vuelta a Uruguay, el barco solo puede traer a la tripulación.

La empresa espera que se habiliten a la brevedad algunas frecuencias para reprogramar los viajes cancelados. Lo mismo reclaman los pasajeros varados.