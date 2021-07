Cabildo reclama recursos para la Jutep y expresa dudas sobre la creación de la Dirección de Zonas Francas

El tratamiento del proyecto de Rendición de Cuentas avanza en la Cámara de Diputados y los partidos políticos comienzan a tomar definiciones acerca de nuevas propuestas que quieren plantear y sobre los artículos a los que se oponen.

Cabildo Abierto ha sido uno de los más activos en este tema y ya le trasladó al Partido Nacional alguno de los asuntos en los que pretende que haya cambios.

Uno de esos está vinculado a los recursos que recibe la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). El partido hizo propio el pedido del organismo, que dirige la cabildante Susana Signorino, y planteó agregar dos partidas a su presupuesto.

Entre ambas partidas suman poco más de un millón de pesos anuales y buscan habilitarle a la Jutep la posibilidad de contratar profesionales externos y también pagar una compensación a los funcionarios que desarrollan tareas específicas.

A principios de julio, Signorino aseguró que el trabajo en la Jutep está “condicionado” por la falta de presupuesto y se preguntó si las autoridades realmente quieren que se estudien las denuncias que se realizan.

“El organismo con sus funcionarios hace denodados esfuerzo para cumplir con su función, y en sí la está cumpliendo. No de la forma más cómoda, ni con los elementos que permitirían un mejor desempeño. Pero estamos dando lo mejor de nosotros”, dijo en Desayunos Informales.

Por otro lado, los cabildantes también tienen dudas con la creación de la Dirección Nacional de Zonas Francas prevista en la normativa, según dijo a El Observador el diputado Álvaro Perrone. Los liderados por Guido Manini Ríos entienden que no es necesaria la creación de una dirección para este tema –ya existe un área– pero van a esperar a escuchar los argumentos del Ministerio de Economía.

El proyecto enviado por el gobierno propone crear la Dirección Nacional de Zonas Francas y suprimir la Dirección Nacional de Comercio. Esta última es el organismo que en la actualidad está a cargo del Área de Zonas Francas así como del Área de Defensa del Consumidor.

Los cabildantes pidieron además que se revise el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) sobre los viáticos otorgados a los militares que realizan tareas en las cárceles. Esos efectivos reciben una compensación diaria como viático y en Cabildo Abierto entienden que al aplicarse el IRPF el monto queda muy reducido.

Los cabildantes también plantearon de aumentar la compensación que los militares reciben por realizar tareas en la frontera. De todos modos, desde el Partido Nacional dijeron a El Observador que ese tema quedará para ser tratado en el Senado.

Camilo dos Santos

Álvaro Perrone es el representante de Cabildo en la comisión de Hacienda integrada con Presupuesto

Estos puntos se suman a otros planteos de Cabildo vinculados a las fronteras y a los ascensos en la Policía.

Durante toda esta semana los legisladores de la coalición que participan de la comisión de Hacienda integrada con Presupuesto tendrán distintas reuniones entre sí y con jerarcas de gobierno para continuar afinando los detalles del proyecto.

El pasaje de recursos desde el Instituto Nacional de Colonización hacia programas de erradicación de asentamientos para generar un fideicomiso tiene reparos dentro del Partido Colorado, según informó La Diaria. Los colorados aceptan traspasar recursos pero entienden que los montos anunciados obligan al organismo a revisar sus políticas por lo que quieren analizar el tema.

Registro de autocultivadores

Uno de los artículos que generó más polémica desde que ingresó la Rendición de Cuentas al Parlamento es el que habilita al Ministerio del Interior a acceder al registro de los autocultivadores y de los clubes cannábicos, previsto en la ley de legalización de marihuana de 2013.

El presidente del Instituto de Regulación y Control del Cannabis, Daniel Radío, trancó fuerte contra esta propuesta que así como está redactado solo tiene el apoyo de Cabildo Abierto.

Por estas horas los blancos analizan la forma más “elegante” de quitar este artículo de la Rendición de Cuentas. En filas nacionalistas pretenden que sea el propio ministro del Interior, Luis Alberto Heber, el que decida quitarlo del proyecto luego de las visiones contrarias que incluyen hasta al presidente Luis Lacalle Pou.

El jueves 15 Heber dijo en el Parlamento, en comisión de Seguridad, que no necesita los registros de los autocultivadores sino las direcciones de los clubes cannábicos para distinguir "el legal del ilegal". “Hay quien ha dicho que eso se va a saber al momento de un procedimiento”, admitió. “Pero de esa forma no podremos hacer una labor de prevención”. La razón es que cuando el helicóptero de la Policía sobrevuela la ciudad y va divisando plantaciones, no sabe si son legales o no.

Colorados evalúan

En el Partido Colorado están evaluando la normativa y también van a realizar algunos planteos aunque todavía no los tienen definidos. La Administración Nacional de Educación Pública no fue contemplada en el articulado y los colorados se reunirán en los próximos días con el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) para analizar el tema y evaluar lo que había solicitado el organismo.

El sector Ciudadanos ratificó este lunes que rechaza el artículo 281 de la Rendición de Cuentas, que de aprobarse derogaría la preferencia por el Banco República (BROU) para captar como depósito los fondos de las empresas y organismos estatales.

Al mismo tiempo, el diputado Conrado Rodríguez (Batllistas) trasladará al Ministerio de Educación y Cultura algunos planteos de los funcionarios registrales sobre la necesidad de reforzar la Dirección Nacional de Registros, aunque sea con pases en comisión.

El diputado entiende que la cantidad de jubilaciones de los últimos años sumado al no llenado de vacantes ha dejado a esa Dirección en una posición delicada.

Personería jurídica de los sindicatos

El ministro de Trabajo, Pablo Mieres, anunció este lunes en la comisión de Hacienda integrada con Presupuesto que en los próximos días ingresará al Parlamento el proyecto de ley sobre la personería jurídica de los sindicatos.

El texto, que fue trabajado junto con las cámaras empresariales y el PIT-CNT, debería ser remitido a la comisión de Legislación del Trabajo. Sin embargo, Cabildo Abierto va a pedir que se conforme una comisión especial para tratar este texto ya que en la comisión mencionada no tiene un miembro titular. Cabildo Abierto presentó en 2020 un proyecto que obligaba a los sindicatos a tener personería jurídica.