Fronteras, ascensos en la policía y militares en frontera: las propuestas de Cabildo para la Rendición

Cabildo Abierto analiza por estas horas el detalle del proyecto de Rendición de Cuentas enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento para sugerir modificaciones al articulado, pero también para presentar nuevas propuestas sobre temas que no necesariamente están incluidos en el texto.

El partido liderado por Guido Manini Ríos ya tiene identificados algunos artículos del texto, como el vinculado a la exclusividad del BROU para recibir los depósitos de los entes públicos, con los que no están de acuerdo pero esperan conocer los argumentos del gobierno para fijar una posición.

Sin embargo, ya están trabajando para presentar algunas propuestas sobre temas que no fueron incluidos en la Rendición de Cuentas. Uno de esos asuntos es la creación de una comisión para trabajar políticas de desarrollo en la frontera, según dijeron fuentes del partido a El Observador. Sobre este tema ya hubo algunos intercambios con legisladores de departamentos fronterizos de otros partidos, pero todavía no están los detalles de la propuesta.

La idea de Cabildo Abierto es trabajar en políticas en un sentido amplio para esta zona del país con el objetivo de, entre otras cosas, generar empleo. El partido presentó en julio de 2020 un proyecto sobre precios de frontera que está en la comisión de Hacienda, pero que hasta ahora no ha sido aprobado. En esa normativa plantean sacarle todo tipo de impuestos a los productos nacionales que se venden de este lado de la frontera para equiparar con los comercios de los países vecinos.

Por otro lado, Cabildo Abierto también quiere aumentar la compensación de los militares que están trabajando en las fronteras. En la actualidad los efectivos que se desempeñan en esa tarea reciben una compensación de hasta $450 diarios. “Es sacrificado, pasan varios días durmiendo en una carpa”, aseguró una de las fuentes consultadas.

Por estas horas están trabajando para tratar de identificar el lugar de donde obtener los fondos para reasignarlo en el Ministerio de Defensa. En la cartera todavía no están al tanto del planteo, pero aseguraron que si el Parlamento decide hacer una reasignación de este tipo va a ser bien recibida.

Inés Guimaraens

Este lunes empieza el tratamiento del proyecto de Rendición de Cuentas con la comparecencia del equipo económico

La ley que otorga esta tarea a las Fuerzas Armadas fue impulsada por el gobierno del Frente Amplio y votada por todos los partidos políticos. La ley fue promulgada el 1 de noviembre de 2018 pero recién el 16 de marzo del 2020, luego del cambio de gobierno y con la pandemia ya instalada en el país, la tarea comenzó a ser ejecutada.

El otro tema que Cabildo quiere revisar y para lo que está preparando una propuesta es el sistema de ascensos dentro de la Policía, según informó El País y confirmó El Observador.

Colonización y asentamientos

Si bien el partido liderado por Guido Manini Ríos entiende que es necesario reasignar recursos para aumentar el presupuesto de los programas para erradicar asentamientos, también creen que es necesario mantener los recursos del Instituto Nacional de Colonización.

Por eso, los cabildantes pretenden apelar al mismo mecanismo. Colonización también puede apoyarse en un fideicomiso para obtener fondos y los legisladores estudian esa posibilidad como una fuente de recursos para que el instituto continúe con la compra de tierras.

La decisión del gobierno de reasignar los fondos de dos impuestos que financian al organismo para los programas que trabajan en asentamientos hace que Colonización no tenga más recursos para la compra de tierras. En Cabildo entienden que es necesario continuar con esta política.

Exclusividad

El artículo 281 del texto enviado por el Poder Ejecutivo termina con la exclusividad del Banco República (BROU) para recibir depósitos de instituciones públicas. El texto abre la posibilidad a que el Estado deposite su dinero en cualquier banco autorizado para operar en el país, ya sea público o privado.

El gobierno no advirtió a los socios de la coalición que iba a introducir este artículo y generó sorpresa. Los cabildantes no comparten este artículo y no conocen cuál es el argumento para quitarle al BROU esta exclusividad. De todos modos, van a esperar a escuchar los argumentos del Poder Ejecutivo para terminar de definir su postura.

La Mesa Política de Cabildo Abierto, integrada por todos los legisladores y todos los integrantes del gabinete, se reunirá la semana que viene para terminar de definir postura en otros artículos.