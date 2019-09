Cáceres le salió al cruce a la dirigencia de Peñarol y tildó de "cobarde" algunas declaraciones

Peñarol, la Policía y la Secretaria Nacional del Deporte (SND) se encuentran enfrascados en una polémica por el tardío ingreso, y sin banderas, de la hinchada aurinegra en el clásico del pasado domingo.

En las últimas horas se sumaron nuevos capítulos al cruce de declaraciones tras la acusación del secretario general de Peñarol, Evaristo González, que dijo en el programa Las Voces del Fútbol de 1010AM: “Afectaron a la hinchada de Peñarol que es la mejor del mundo. La boicotearon y nos tomaron el pelo. Supuestamente el estado es imparcial”.

Diego Battiste

El dirigente acusó a la SND de que la hinchada de Peñarol no pudiera ingresar las banderas: “¿Por qué no nos quejamos de que la Secretaria de Deportes le permitiera banderas a un club y a otro no. Hubo una maniobra desleal de la Secretaría de Deportes, le permitieron entrar banderas a Nacional que a Peñarol no, hay un gran enojo con respecto a ese tema”.

Ante esto el secretario nacional de Deportes, Fernando Cáceres, salió el cruce diciendo: “En nada tuvimos influencia nosotros”.

Y agregó: “No conozco a esta persona y nunca hablé con ella. Las afirmaciones que hace en esa entrevista son absolutamente falsas, no se ajustan en nada a la realidad, en nada, y además son muy irresponsables, porque venimos en un proceso en el cual los compromisos son de todas las partes. Todo el mundo sabe que la Secretaria preside la comisión de prevención de violencia y que tiene una función asesora para el Ministerio del Interior”, indicó en el programa 100% Deportes de Sport 890.

Leonardo Carreño

Cáceres agregó: “Las medidas en relación a las banderas fueron tomadas ya hace mucho tiempo en acuerdo entre el Ministerio del Interior, la Asociación Uruguaya de Fútbol y los clubes. Nosotros no tuvimos ningún tipo de decisión en relación a lo ocurrido con las banderas, por lo tanto me sorprenden estas declaraciones”.

Consultado sobre si había hablado con el presidente de Peñarol, Jorge Barrera, con relación al tema, el secretario general de Deportes respondió: “El presidente de Peñarol se comunicó conmigo en dos oportunidades telefónicamente previo al clásico y le expliqué esto. Hay molestia evidente en Peñarol. Le consulté si las expresiones del secretario general son representativas de la institución, porque pudo haber sido un descuido personal, pero si son representativas de la institución significan un retroceso importante en este proceso de compromisos. Es cierto que en esta lucha contra las barras la situación de los dirigentes no es fácil, pero una actitud de cobardía de transferir responsabilidades a terceros, cuando la presión es muy grande, no ayuda en nada”.

Twitter Sebastián Amaya

Cáceres dijo que Barrera “no me respondió respecto a ese tema y estoy a la espera de eso porque el cambio es sustancial, no sé si son opiniones personales, que pueden haber sido motivadas por algún descuido o un estado de ánimo particular, pero si representan a la institución estamos ante un cambio de los códigos de compromiso y veremos cómo lo vamos considerando”, concluyó.

Comunicado de la Policía

Camilo Dos Santos

El cruce de acusaciones generó un nuevo comunicado del Ministerio del Interior donde responsabiliza a Peñarol por el ingreso tardío y sin banderas de su parcialidad en el clásico.

El comunicado expresa textualmente:

“El Ministerio del Interior informa que ante el pedido de ingreso de banderas de grandes dimensiones por parte de la parcialidad del Club Atlético Peñarol, dicha solicitud no fue tramitada en tiempo y forma, pretendiendo que se autorice a pocas horas de disputarse el encuentro.

La medida de ingreso de banderas de grandes dimensiones mereció una especial autorización en ocasión del partido clásico en el Campeón del Siglo, medida espejo que se autorizó oportunamente para el Club Nacional de Football para este encuentro en el que es locatario.

Comunicado del Ministerio del Interior - sobre ingreso de banderas de grandes dimensiones al partido clásico.https://t.co/zGyK5ZxNyf — UNICOM (@MI_UNICOM) September 1, 2019

Ni la Secretaría Nacional de Deportes ni el Ministerio del Interior van a modificar lo que se resolvió con suficiente anticipación, que no es otra cosa que lo mismo que se aplicó en ocasión de aquel encuentro en el que el Club Atlético Peñarol hizo uso de su derecho de localía”.