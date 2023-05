Cafeterías empezaron a usar agua embotellada ¿qué pasará con los precios del café?

A raíz del aumento de los valores de cloruro y sodio en el agua de OSE cafeterías de Montevideo comenzaron a preparar sus cafés con agua embotellada, según confirmaron a Café y Negocios, debido a que el sabor cambia, dependiendo del tipo de café y la proporción de agua utilizada.

Utilizar agua embotellada suma un costo a las preparaciones, pero los responsables de las cafeterías aseguraron que por ahora los precios no han cambiado, aunque la situación se podría evaluar si continúa por mucho tiempo más.

“Por ahora no lo hemos considerado, pero puede ser una posibilidad a largo plazo”, dijo Francisco Supervielle, responsable de Seis Montes, sobre cambiar los precios. “Como OSE no ha manifestado si es una situación que va a perdurar o no, es difícil”, añadió.

The Lab Coffee Roasters, Café Suárez y Seis Montes son algunas de las cafeterías, consultadas por Café y Negocios, que decidieron cambiar el tipo de agua utilizada para preparar los cafés.

Según explicaron desde The Lab Coffe Roasters, el cambio se dio por dos razones: por un lado porque el sabor del café se modifica, y por otro, porque una mayor salinidad del agua puede dañar las máquinas.

En Café Suárez comenzaron a comprar bidones de agua “desde que el agua empezó a salir un poco salada, porque afecta al sabor del café”, indicaron desde la gerencia del lugar.

Agua filtrada

En Seis Montes están investigando si la situación se puede solucionar utilizando varios filtros en línea, informó Supervielle.

Otras cafeterías de la capital siguen utilizando agua de OSE, aunque con filtros especiales. En Atorrante Café, por ejemplo, trabajan con un filtro de agua, y en El Palacio del Café con una depuradora de agua, por lo que el gusto del agua no ha cambiado, indicaron responsables de los establecimientos.

Camilo dos Santos

“La sal abre el café”

Max García, barista y experto en café de Nestlé para Uruguay, Argentina y Paraguay explicó que “una buena agua va a revelarte el verdadero sabor del grano de café”, y destacó que realizar estas preparaciones con agua mineral es lo mejor, ya que “la sal abre el café”, y por ende, el sabor no se expresa de la mejor manera.

Un café espresso contiene aproximadamente 10% de café y 90% de agua, mientras que un café filtrado o americano contiene 1,4% de café y 98,6% de agua, por eso, en este último caso “el sabor del agua se va a sentir mucho más”, comentó Supervielle.

Agua potable

El Ministerio de Salud Pública (MSP) autorizó a OSE a aumentar la salinidad del agua para contrarrestar el bajo nivel de reservas de agua dulce a causa del déficit hídrico.

El ministerio, así como OSE, la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) y la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua) aseguraron en un comunicado que el agua potable sigue siendo apta para el consumo de la población en general, aunque se ha advertido sobre su uso a personas con hipertensión y en bebés, en cuanto a la preparación de leche de fórmula.