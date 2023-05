Cómo impacta la salinidad del agua de OSE en el café

Elegir un café, tener un método para prepararlo, agua de buena calidad y entender que los enemigos de esta infusión son la luz, el oxígeno y la humedad, son las claves que Max García, barista y experto en café de Nestlé para Uruguay, Argentina y Paraguay compartió con Café y Negocios.

Hacer un buen café en casa es posible, y para eso, conservar el café apropiadamente es fundamental. El café debe guardarse en seco y en un lugar oscuro, como una alacena, pero también es posible guardarlo en el freezer si este es de frío seco.

Cada persona puede tener su propia receta de café. En el experimentar está la posibilidad de probar cosas nuevas y descubrir qué tipo de preparación gusta más, pero el ratio –cantidad de agua y café– con el que se debería empezar, según destacó García, siempre es 1-15: 1gr de café por 15 de agua.

Atención al agua

El barista indicó que si el café se prepara con agua mineral es mejor, ya que “una buena agua va a revelarte el verdadero sabor de ese grano de café”, mientras que un agua que esté muy salada afectará el sabor, porque “la sal abre el café”.

La temperatura ideal del agua para preparar café es de entre 90° y 95°, pero, según comentó, “no hay que tenerle miedo a la temperatura”.

Un buen método para preparar café en casa es mediante el filtrado, indicó, por ejemplo por goteo. "Empezás a probar qué te pasa y tenes una libreta con tus propias recetas de café, donde anotas, 'tanto de agua, tanto de café', así vas identificando, probando y creciendo. Hacer café es un ritual, pero también un disfrute. Para mí es como meditar", dijo.

¿Con o sin azúcar?

Mientras se desarrolló la entrevista García tomó un café. "Siento notas ácidas, típicas de un café colombiano producido en altura, un café super frutal. Si yo le pongo azúcar, todo eso se me va a un sabor estandarizado, y no tiene sentido. No se usa azúcar", contestó a la consulta de si el café se debe o no endulzar.

"Tenemos que empezar a acostumbrar a nuestro paladar a tomar las infusiones sin endulzarlas. El café es una fruta, y como cualquier fruta esperamos que sea jugosa, sabrosa y dulce, pero tiene un sabor tostado, por eso hay una dicotomía en tu paladar. Pero esas son las curiosidades que tenemos que empezar a aprovechar", resaltó.

Desde el inicio de la pandemia más gente se ha interesado por conocer sobre el café, comentó, lo que ha llevado a un crecimiento del mercado, no solo en los clásicos países cafeteros, sino en otros como Uruguay, Argentina o Chile.

En Uruguay el consumo per cápita de café es de 146 tazas. Ocho de cada 10 uruguayos toma café, segunda bebida caliente elegida después del mate. Y las ventas en los últimos cinco años aumentaron 15%.

"Todo el mundo empezó a aprender de café, entonces hay muchas cafeterías de especialidad. Colombia, África, Indonesia, siempre vas a tener un café diferente y tu paladar va a ir creciendo de una manera fantástica", indicó. En estos escenarios, los baristas son fundamentales, comentó, ya que además de preparar los cafés, pueden compartir con los consumidores, información sobre la bebida que están tomando, por ejemplo dónde se produjo ese grano de café o cómo fue su proceso de secado.

En el cinturón cafetero hay más de 80 países productores de café, algunos de ellos Brasil, Colombia o Etiopía, destacó. "La exploración no termina nunca", añadió.

Jóvenes baristas

García visitó Uruguay en el marco del lanzamiento de la Temporada de Café de Nestlé, y del programa Jóvenes Baristas, de la división Nestlé Professional, una capacitación gratuita en la que participarán más de 30 jóvenes. En la capacitación, que tiene como foco impulsar el desarrollo de esta profesión para ayudar a la inserción laboral de jóvenes, también se sorteará una beca para estudiar barismo en el Instituto Turístico Hotelero del Uruguay (ITHU).