Caja de Profesionales: sin acuerdo para rebajar salarios de gerentes de entre $ 300.000 y $ 600.000

La comisión directiva de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) no alcanzó un consenso para rebajar los salarios de los gerentes de la institución.

Según informó el diario El País, Blauco Rodríguez, uno de los directores, presentó a principios de marzo una moción para que la Cjppu comenzara a aplicar el artículo 744 de la ley de Presupuesto para topear el nivel de ingresos que pueden percibir quienes prestan servicios a personas públicas no estatales. De esta manera, podría realizarse la rebaja salarial.

Sin embargo, la moción fue rechazada por cuatro votos a tres en el Directorio. Rodríguez, Odel Abisab y Fernando Rodríguez Sanguinetti votaron a favor mientras que en contra lo hicieron la presidenta Virginia Romero, Daniel Alza y los directores designados por el Poder Ejecutivo, Luis González Ríos y Gerardo López Secchi.

Blauco Rodríguez explicó a El País que los votos en contra responden a que el Directorio está esperando una respuesta de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) sobre si los gerentes de la Cjppu podían ampararse en algunas de las excepciones de la normativa para que su salario no sea rebajado.

En ese sentido, indicó que la normativa dice que estas personas no podrán percibir “ingresos salariales mensuales permanentes superiores” al de un “subsecretario de Estado”.

“La consulta a OPP se envió a fines de diciembre, estamos en marzo y no tenemos respuesta, para mí esa ya era una respuesta. Había que aplicarla (a la ley) desde ese día porque hay muchas decisiones que el directorio tiene que tomar ya, pero se decidió seguir esperando”, señaló Rodríguez.

El Directorio de la Caja de Profesionales está compuesto por un presidente, un secretario y cinco directores con sueldos que se ajustan por Índice Medio de Salarios Nominales, como las retribuciones a los pasivos. A valores de enero 2021, el presidente tenía un sueldo de $ 207 mil nominales, el secretario $ 177 mil, y los directores cobraban un salario de $ 160 mil.

A los sueldos se le suma también una compensación especial de ayuda núcleo familiar, por valores de entre $ 2.000 y $ 7.924.

Por su parte, el gerente general, percibe un sueldo nominal de $ 626.694, el auditor interno $ 316.256 y el gerente $ 308.152. El salario más bajo es el del personal de servicio, que alcanza los $ 100.923.

Crisis financiera

La idea de rebajar los salarios de los gerentes de la Cjppu es una de las tantas que está tratando el Directorio pensando en reducir el déficit del organismo.

El nuevo Directorio de la Cjppu presentó al Poder Ejecutivo una batería de medidas urgentes para atender la crisis financiera del organismo entre las que destacan pedirle que aporten a los afiliados pasivos y a los profesionales que no ejercen unos $ 4 mil anuales.

El déficit de la Caja de Profesionales para el período 2021-2026 estaría entre US$ 166 millones y US$ 262 millones en un escenario medio mientras que en un escenario pesimista, el monto estimado de los déficits iría desde los US$ 238 millones hasta los US$ 329 millones.