Caja Militar: Frente Amplio intentará convencer a Pérez para que vuelva a su propuesta inicial

Las nueve hojas que el diputado del Frente Amplio Darío Pérez (Liga Federal) presentó a los legisladores de su partido con modificaciones al proyecto de ley de reforma del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas –conocido como Caja Militar- generó molestia dentro de la bancada bicameral del partido de gobierno porque, según concluyeron luego de analizarlas en una reunión este jueves, no era lo que esperaban. “Lo primero que se hizo fue reconocer que lo que esperábamos del compañero Darío Pérez no fue lo que recibimos porque él había manifestado dos puntos de diferencia con el proyecto aprobado por el Senado y trajo 25 modificaciones”, dijo a El Observador el diputado Alfredo Asti (Asamblea Uruguay), participante del encuentro.



Al confirmar que con los puntos propuestos por Pérez no se respeta el espíritu del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo y que cuenta con media sanción del Senado, la alternativa del oficialismo es insistir con Pérez para intentar que dé marcha atrás en su último planteo. Asti sostuvo que están dispuestos a negociar con el conocido como diputado rebelde –por sus posturas muchas veces contrarias a las de la mayoría del Frente Amplio- para que vuelva a la propuesta de modificar dos o tres puntos. “Queremos ver si podemos limitarnos a los planteos iniciales que él había hecho, algunos de los cuales podrían ser conversados pero no estas modificaciones que él planteó”, reafirmó Asti.

A su vez, buscarán negociar con legisladores de la oposición para intentar conseguir ese voto 50 que con Pérez es difícil de obtener. Asti afirmó que “si hay posibilidades de acuerdo que no contradigan la posición inicial (del Frente Amplio), se pueden incluir inquietudes de otros sectores que quieran dar su aporte a este tema”.





El proyecto debe ser aprobado antes del 30 de octubre porque al tratarse de una reforma de un sistema de seguridad social debe ser aprobado hasta un año antes de las elecciones nacionales. La Comisión de Hacienda integrada con Seguridad Social de Diputados comenzó a tratar el texto de la norma y mientras los representantes reciben a involucrados con la reforma, el Frente Amplio internará seguir negociando para llegar a ese voto 50 del que Pérez parece estar lejos.



Las modificaciones

Según explicó Pérez a El Observador, una de sus propuestas es que la reforma se aplique para los sargentos y grados menores que ingresen una vez que el proyecto esté aprobado. Para los que tengan hasta cinco años de servicio, el diputado de Liga Federal plantea que se aplique un régimen de transición y que no se modifique la situación de aquellos que ya tengan más de cinco años dentro de las Fuerzas Armadas.



Otro de los puntos que el legislador plantea modificar es el de las bonificaciones por año de servicio. El artículo 40 del proyecto de ley aprobado en el Senado establece que al personal militar se le computarán para su retiro seis años por cada cinco de prestación efectiva. Pérez plantea cambiar a siete años por cada cinco de servicio efectivo para los sargentos y grados menores.

Este cambio, explicó Pérez, está destinado principalmente a aquellos que trabajan en sanidad militar y no generan causal jubilatoria. “Entran con edades grandes. Entre 34 o 35 años y tienen edad de retiro obligatorio”, agregó. Para los soldados la edad de retiro obligatorio es de 48 años y 22 de servicio “Esto podría generar un caos dentro del servicio de sanidad militar. Nadie va a querer trabajar en un lugar donde no genere causal jubilatoria”, dijo.



Este cambio tiene cierto respaldo dentro del oficialismo. La diputada de la lista 6009, Mariana Pellegrín, presentó una propuesta similar, y el diputado del MPP, Alejandro Sánchez, reconoció que era una de las posibilidades que estaban manejando.



Además, propuso modificar las pensiones destinadas para las familias de los efectivos fallecidos en servicio y las destinadas a aquellos que sufrieron alguna herida en el servicio para equipararlas con las que plantea la caja policial. “En el proyecto se retacea mucho por ese lado”, dijo. Por último, pretende agregar un año de servicio por hijo discapacitado también para los hombres ya que la reforma lo restringe solo a las mujeres.