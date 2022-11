Califican como el “Watergate europeo” el uso de un software israelí para espiar ciudadanos

Según el Parlamento europeo, la firma israelí NSO Group le ha vendido su software espía a gobiernos de todo el mundo y a 14 países de la Unión Europea (UE).

El software Pegasus se utiliza para infiltrar los teléfonos móviles para extraer datos o activar una cámara o un micrófono para espiar a sus propietarios. La compañía dice que la tecnología está diseñada para combatir el crimen y el terrorismo, pero los investigadores descubrieron que se usó contra periodistas, activistas, disidentes y políticos en todo el mundo.

En los últimos dieciocho meses, Hungría, Polonia, España y Grecia han sido acusadas de utilizar Pegasus o tecnología equivalente contra ciudadanos comunes y políticos.

Según la legisladora holandesa Sophie in 't Veld, en Polonia y Hungría, el uso de dicho software espía es un "elemento integral" de un "sistema diseñado para controlar e incluso oprimir a los ciudadanos, es decir, a los críticos del gobierno, la oposición, los periodistas, los denunciantes". La afirmación fue hecha mientras presentaba un informe provisional condenatorio del Parlamento europeo.

La política liberal dirigió el informe como parte de un comité de parlamentarios de la UE que realizaba una investigación. Ha visitado Israel, Hungría, Polonia, Grecia y Chipre hasta el momento y ha pedido una moratoria inmediata sobre este tipo de software espía en espera de una regulación adecuada, informó DW.

En Grecia, donde continúan surgiendo denuncias de vigilancia de políticos y periodistas de la oposición, la situación fue menos grave pero también hubo signos de uso sistemático "como parte de una estrategia política", afirmó.

En España, se informó que muchas figuras independentistas catalanas y el primer ministro Pedro Sánchez, fueron blanco de espionajes y hubo también "fuertes indicios" de otros políticos estaban siendo observados sin una justificación de seguridad nacional seria y adecuada.

Si bien no todos los países fueron sospechosos de abuso, "podemos asumir con seguridad que todos los estados miembros de la UE han comprado uno o más productos comerciales de software espía", afirma el borrador del informe, que tuvo a la vista DW. Chipre y Bulgaria también pueden desempeñar un papel como centros de exportación, continúa el informe, y señala que "Europa ha sido el centro de exportaciones a dictaduras y regímenes opresivos, como Libia, Egipto y Bangladesh".

In 't Veld reconoció el martes que los hallazgos se basaron en gran medida en el trabajo de periodistas e investigadores, y no fueron confirmados por los gobiernos, que en su mayor parte no habían cooperado con la investigación. No obstante, el panorama general era, en su opinión, bastante claro.

"El escándalo del spyware no es una serie de casos nacionales aislados de abuso, sino un asunto europeo en toda regla", afirma el borrador del informe, calificándolo como el "Watergate de Europa", una referencia al escándalo político estadounidense de la década de 1970 que condujo a la caída. del entonces presidente Richard Nixon.

Ante la gravedad de lo expresado en el informe, varios países han abierto investigaciones judiciales sobre el uso de la tecnología y como resultado, el gobierno español, por ejemplo, despidió al director de su principal agencia de inteligencia en mayo. El jefe del servicio de inteligencia griego también renunció.

Y este lunes, después de meses de presión ininterrumpida por nuevas denuncias intermitentes, el primer ministro griego Kyruiakos Mitsotakis anunció planes para prohibir la venta de tecnología de spyware.

El politólogo griego Marantzidis Nikos le dijo a DW que “la sociedad griega no puede entender la verdadera profundidad del asunto, es un sistema organizado para ocultar y proteger al primer ministro, quien debería asumir su responsabilidad”.

Los parlamentarios europeos no son los únicos que piden que se detenga la venta de la tecnología. Amnistía Internacional (AI), cuyos expertos participaron en la importante investigación de 2021 que puso la tecnología de NSO Group en el centro de atención internacional, solicitó a los estados de la ONU que respaldaran una moratoria global sobre la tecnología de vigilancia el mes pasado.

Pero según Chloe Berthelemy de la organización no gubernamental European Digital Rights (EDRi), ni siquiera una moratoria de la UE parece probable por el momento. "Desafortunadamente, debido al sistema de gobierno de la UE, el éxito de esta iniciativa dependerá en última instancia de la buena voluntad de los estados miembros para cooperar y cumplir con las reglas", le dijo a DW.

La Comisión Europea que fue criticada en el borrador del informe del martes por su inacción, generalmente evita involucrarse en cuestiones de seguridad nacional interna.