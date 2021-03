Cambio de técnico en Nacional: se va Giordano y esta tarde ya dirige Ligüera

Jorge Giordano dejó de ser el entrenador de Nacional este lunes y en su lugar asumirá de forma interina Martin Ligüera, el técnico de Tercera división, quien tomará el primer equipo en el entrenamiento de este lunes a la tarde tarde en Los Céspedes, según confirmaron a Referí desde el club.

Los directivos del club se dirigían esta tarde hacia la Ciudad Deportiva de la institución para realizar ahí su reunión de Directiva de todos los lunes y de forma presencial.

La derrota que sufrió el tricolor ante Liverpool este domingo en el Gran Parque Central, por 4-0, llevó a que el presidente del club, José Decurnex, decidiera un cambio de mando en el equipo.

La salida de Giordano se da a falta de dos fechas para finalizar el Torneo Clausura, cuando los tricolores deben sumar tres unidades para ganar la Anual y meterse en la final del Uruguayo, y luego de las dos derrotas consecutivas del equipo en este certamen, tras caer ante Danubio y los negriazules.

Diego Battiste

Giordano en su último partido en Nacional

El DT saliente, que era el secretario deportivo del club, llegó a la conducción del primer equipo de forma interina luego de que fuera destituido Gustavo Munúa tras perder la final del Apertura ante Rentistas.

Luego, el entrenador fue ratificado en su cargo, ganó el Torneo Intermedio y dirigió hasta la fecha 13ª del Clausura.

Además, dirigió a Nacional en la Copa Libertadores, en el cierre de la fase de grupos, superando los octavos de final ante Independiente del Valle y cayendo ante River Plate en cuartos.

Leonardo Carreño

Jorge Giordano

En su ciclo, Giordano dirigió un total de 26 partidos, con 12 victorias, ocho empates y seis derrotas, con un promedio de 56,4% de puntos ganados.

La oportunidad de Martín

Martín Ricardo Ligüera López, de 40 años, se sacó la camiseta 10 que vistió como enganche a los largo de su carrera como jugador y colgó los botines al finalizar la temporada 2017. El año 2018 lo arrancó como entrenador de la Tercera división tricolor, en lugar de Alexander “Cacique” Medina, quien en ese momento pasó al primer equipo.

Esa fue la primera experiencia del floridense como técnico tras haber realizado el curso mientras disputaba los últimos años de su carrera.

Ligüera con la 10 tricolor

El primer año en su nuevo rol “no fue fácil”, admitió en una entrevista a Referí de setiembre de 2019, en la que contó su estilo de juego y modo de trabajo.

“A mí me gusta tratar de salir jugando del fondo si se puede. No soy un obsesionado de que hay que salir sí o sí jugando, me parece que hay que ver las circunstancias, el terreno de juego... Acá en Uruguay una cosa es jugar en el Parque Central y otra, sin subestimar, en otro lugar y no quiero nombrar ninguna cancha”, expresó.

Diego Battiste

Martín Ligüera en Los Céspedes

“Me gusta el jugador que tiene criterio. Sí, la primera opción es salir jugando y le damos la forma de cómo salir jugando. Ellos tienen la posibilidad. Y si no se puede salir jugando, por cancha, por rival que te está presionado, no tienen por qué salir jugando”, agregó.

En ese 2019, la Tercera de Ligüera se consagró campeona, con varios jugadores que hoy forman parte del plantel principal. El día de aquel título, al ganarle a Juventud de Las Piedras, Nacional formó con Guillermo Centurión, Lautaro Pertusatti, Renzo Orihuela, Mathías Silvera, Agustín Chopitea, Emiliano Sosa, Agustín Alfaro, Guillermo May, Martín Satriano, Alfonso Trezza y Cristian Duma.

Ese seguramente haya sido uno de los motivos por los que se optó por él a la hora de elegir entrenador, en una situación de urgencia, ya que los albos deben jugar el próximo miércoles ante Boston River.

“Después soy de jugar con gente por afuera, le damos mucha prioridad a los extremos, buscamos mucha circulación rápida y que llegue a los extremos y que ahí haga el desequilibrio el extremo, con la pasada del lateral o el media punta”, señaló al contar su estilo.

Diego Battiste

Martín Ligüera en Los Céspedes

“Me gusta que arriesgue el equipo de la mitad de cancha para delante. No soy obsesionado de la tenencia. Si estás para tirar el pase de gol, tiralo. No me gusta usar la herramienta de tenencia como forma de que el rival así no la tiene. ¡No! Prefiero que mi equipo arriesgue, que presione sobre la pérdida. Obviamente no me agrada el abuso del pelotazo, pero no me gusta la tenencia de que hay que hacer tanto tiempo para… ¡Eso no! Respeto a todo el mundo. Es una forma que tengo de sentir, a mí me gustaba cuando agarraba la pelota e iba hacia adelante. Si no hay espacios, la tenemos, lectura de juego. Pero si hay espacios, hacia adelante. ¡Siempre hacia adelante!”, agregó.

Ligüera también dejó en claro en ese entonces, en su rol al frente de la categoría en la que los jugadores están finalizando su formación, que los valores humanos eran de suma importancia en sus planteles.

Diego Battiste

Ligüera con la Tercera en 2019

“La falta de respeto no la perdono”, manifestó. “Hacemos mucho hincapié en aspectos humanos a los que le doy mucha importancia”.

En ese momento, un año y medio atrás, el entrenador no tenía claro cómo iba a ser su futuro y si iba a ser en la Primera de Nacional.

“No sé”, respondió. “Sí me estoy preparando para dirigir en Primera división. No sé dónde estará mi futuro”, agregó.

Este lunes se confirmó que su futuro será, o es, en el primer equipo tricolor y con la responsabilidad de dirigir los partidos que pueden definir el Uruguayo y el bicampeonato.