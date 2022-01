Caminando hacia una mejor ganadería

Por Soledad Burgos (*), especial para El Observador

El proyecto Ganadería y Clima demuestra que es posible, aún con falta de agua, aumentar la productividad y el ingreso de los sistemas ganaderos sobre campo natural, además de reducir emisiones de gases de efecto invernadero, erosión del suelo y mejorar su resiliencia.

Lo reafirman los datos presentados tras el cierre de ejercicio 2020-2021, en las cuatro jornadas presenciales realizadas, una en cada ecorregión en las que se desarrolla el trabajo de campo de esta iniciativa, en establecimientos diversos y representativos de su zona, con una superficie de entre 335 y 1.476 hectáreas.

En estas jornadas se presentó la situación de cada predio al inicio del proyecto en cuanto a sus indicadores económico-productivos, ambientales y sociales, los objetivos y las medidas que tomaron. A su vez, los más de 200 participantes recorrieron diferentes potreros de cada predio e hicieron preguntas tanto a los productores y las productoras, como al equipo técnico.

El proyecto Ganadería y Clima seleccionó 61 predios para implementar prácticas de Ganadería Climáticamente Inteligente que apuntan a mejorar la producción, los ingresos y al mismo tiempo disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, aumentar la resiliencia frente a eventos climáticos extremos y restaurar los servicios ecosistémicos del campo natural.

A partir de un análisis conjunto entre los productores, las productoras y el equipo extensionista, se definieron medidas a tomar enfocadas en las dificultades identificadas y luego se comenzaron a implementar con acompañamiento técnico.

En las jornadas se presentaron las medidas de manejo tomadas, vinculadas a la gestión de los animales y a la oferta de forraje del campo natural.

El impacto en todo el sistema que significa la toma de decisiones en diferentes aspectos como el ajuste de la época y duración del entore, el flushing, el control del amamantamiento con destete temporario, la clasificación del rodeo según la condición corporal que permite el manejo de diferentes lotes para priorizar ciertas categorías según las demandas, así como la importancia del destete temprano en otoño para que se recuperen las vacas antes del invierno, fueron algunos de los temas abordados en los encuentros.

Las medidas adoptadas permitieron mejorar el porcentaje de preñez (en un predio se pasó de 27% a 72%) y la producción de carne por hectárea (hasta un 75% de aumento); además, favorecieron la suba del ingreso neto ya que no implican mayores costos.

Uno de los establecimientos pasó de ingresos negativos a obtener US$ 14,6 por hectárea, en otro, aumentaron de US$ 110 a US$ 192 dólares por hectárea.

Además, los ajustes implementados en el marco del proyecto permitieron disminuir un 30% en promedio la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero por kilo de carne producida, en los cuatro establecimientos.

Los resultados en estos predios evidencian que a pesar de la falta de agua que se dio en varias zonas en las que trabaja el proyecto y en fechas clave para la ganadería, es posible aumentar la productividad y el ingreso al mismo tiempo que se disminuyen las emisiones de gases de efecto invernadero y la erosión del suelo, mientras se mejora la resiliencia.

El enfoque de coinnovación que implementa el proyecto es la clave para plantear medidas con mirada sistémica, analizando todas las variables del predio y permite elaborar una propuesta para cumplir los objetivos que definen las familias productoras y al mismo tiempo mitigar el cambio climático.

Ganadería y Clima es una iniciativa financiada por una donación del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF), dirigida por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) con apoyo del Ministerio de Ambiente e implementada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

El trabajo de campo está a cargo del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria INIA) y la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República.

(*) Consultora de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y coordinadora del proyecto Ganadería y Clima