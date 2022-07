Canta conmigo ahora: así volvió Tinelli a la TV, que busca su lugar en un nuevo formato

Marcelo Tinelli regresó a la televisión y volvió a darle las buenas noches a América. "Gracias de todo corazón a la producción por armar este despliegue, dificilísimo de hacer. ¡Por fin llegó el día, ya estamos acá!", dijo en la apertura de la versión argentina de Canta conmigo ahora.

Pero hubo que esperar para verlo. El programa empezó con una presentación musical que mezcló Leave the Door Open, Locked Out Of Heaven, la BZRP Music Session #36 de Nathy Peluso y la session #48 de Tiago PZK en la voz de Felipe Herrera y Lula Rosenthal; para darle paso a Pablo Lescano y Johana Rodríguez, ex vocalista de Viru Kumbieron, con Me vas a extrañar y el momento más cercano para los televidentes de este lado del Río de la Plata que lo vio por la pantalla de Canal 12.

Diez minutos después del comienzo del programa, sobre las 22:40, entró Marcelo Tinelli de la mano de su hijo más pequeño: “¡Qué lindo esto, cómo se extrañaba!”

“Qué lindo volver a la tele, por Dios. Buenas noches, América, buenas noches Argentina, buenas noches a toda la familia que está ahí del otro lado”, dijo Tinelli en el arranque. "Un nuevo año en la tele, con un nuevo formato y un desafío hermoso para todos nosotros, que tanto amamos hacer televisión”, agregó.

Lo amo tanto. Mi fiel compañero Lolito❤️ . #CantaConmigoAhora .

Gracias a todos por estar ahí ❤️ pic.twitter.com/YBLMiTw4s3 — marcelo tinelli (@cuervotinelli) July 26, 2022

En el primer programa se vio un Tinelli buscando su lugar en una nueva dinámica. Canta conmigo ahora es una adaptación del formato de la BBC All together now en el que el rol del presentador se parece más al que ocupan los conductores de los ya clásicos programas de talentos: al costado del escenario, comentando, acompañando. Pero no es la primera vez que Tinelli tiene que adaptarse en la pantalla de la televisión a los cambios de su programa. Ese es el desafío: respetar el formato y mantener el protagonismo que lo caracteriza.

100 jurados

“Es de otro planeta el jurado. Es un panel de 100 jurados que van a evaluar a cada participante. 24 participantes van a pasar a la segunda ronda”, explicó el conductor.

El formato gira en torno a un panel de 100 jurados y especialistas: cantantes, especialistas de la voz y entrenadores vocales. Tinelli tomó algunos minutos antes de que se presentaran los primeros concursantes para presentar a algunos de los más conocidos.

Los primeros en ubicarse en sus lugares fueron su hija Candelaria y su pareja, el cantante y compositor Coti Sorokin. Los siguieron José Luis "El Puma" Rodríguez y Cristian Castro. Los cuatro se situaron en el centro de la muralla que se fue terminó de completar con los 96 jurados restantes, entre los que se encuentran figuras como Gladys "La Bomba Tucumana", Manuel Wirtz y El Bahiano de Los Pericos.

Es entre los 100 jurados que Tinelli encontró la posibilidad de marcar perfiles y tomar la delantera de la conducción con su impronta. También entre los participantes, sus historias de vida y los motivos que los llevaron esa noche a cantar en el escenario de Canta conmigo ahora.

Canta conmigo ahora

Este lunes, en el primer programa, cantaron ocho personas con la esperanza de conseguir la aprobación de los jurados y todos consiguieron que al menos la mitad bailara y cantara con ellos.

Después de cada programa queda conformado el podio con los tres artistas que consiguieron mayor puntaje. En este caso Maxi Serral, con su interpretación de Lágrimas negras de Bebo Valdés y Diego el Cigala quedó en primer lugar; seguido por Ailén Peralta que fue la primera en subir al escenario y sorprendió con su versión de Somebody To Love de Queen; y Matías Muñoz, que cerró el programa cantando Te vas de Américo.

Cinco minutos antes de medianoche Tinelli dio por finalizada la primera jornada, habiendo alcanzado un pico de 16.4 puntos de rating en su país. “Hasta acá llegamos, señores. Se terminó la primera noche. Mañana vendrán ocho participantes mas a intentar desbancarlos", explicó antes de despedirse con su tradicional "¡Chau!".

A las tres y media de la mañana publicó un mensaje en su cuenta de Twitter agradeciendo la repercusión del primer programa. También fue una respuesta a los mensajes en Twitter que llamaban a hacer un "apagón" al programa.

Recién termino de leer todos los hermosos mensajes. Gracias por tanto amor y cariño. Somos felices haciendo tele con muchísima pasión, con una producción del carajo y con la posibilidad de darle laburo a más de 350 personas. Me voy a dormir feliz. Nos vemos mañana a las 22.30❤️ — marcelo tinelli (@cuervotinelli) July 26, 2022

El casting en busca de los 192 participantes comenzó el 23 de mayo y llegó a los estudios de Teledoce en Montevideo entre el viernes 8 y sábado 9 de julio. El programa se emitirá —al igual que en Argentina— de lunes a jueves a las 22.30 horas.