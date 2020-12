Cantaron el feliz cumpleaños en un bar de Libertad y generaron un brote de 40 infectados de covid

A la medianoche, en una mesa con siete personas estaban por cantar el feliz cumpleaños a una de las personas que integraban la reunión. El Parador Lo del Nico en la ciudad de Libertad, San José, tenía otras tres mesas ocupadas y faltaba un rato para cerrar.

El jueves 26 de noviembre, algunos clientes se acercaron hacia el mostrador donde estaba Nicolás Galloso, el dueño del lugar, para felicitarlo porque la semana anterior inauguró el nuevo local en un festejo íntimo para evitar aglomeraciones.

Una semana después, se confirmó que uno de los integrantes de la mesa que festejaba el cumpleaños tenía coronavirus y se generó un brote en la ciudad que hasta este miércoles tenía 46 casos positivos confirmados de los 62 que hay en el departamento.

El presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani, dijo que el brote era "totalmente prevenible e inevitable".

“Fue alguien en un grupo, en un lugar gastronómico, que se puso a cantar de una manera totalmente irresponsable, que terminó contagiando a 18 personas. Se ve que era una persona con una alta carga viral”, señaló en rueda de prensa.

“A todos nos gustan las reuniones de este tipo, juntarnos, cantar, pero en este momento de pandemia, y a la espera de la vacunación, que se estima puede ser en abril o mayo, lo que hay que hacer es aguantar”, exhortó.

Galloso dijo a El Observador que no se trató de un show artístico sino del "canto de feliz cumpleaños" en una mesa en la que una de esas personas tenía el virus y no lo sabía. Además, señaló que el local "no es muy amplio" pero tiene un protocolo que incluye aforo limitado y alcohol en gel en las mesas, aunque reconoció que "hay momentos en los que no se usan tapabocas", cuando la gente ingresa o antes de comer.

"Un poco nos descansamos, soy consciente", remarcó. El local cerró desde el jueves pasado cuando fueron confirmados los primeros casos, en tanto Galloso y un empleado del lugar dieron positivo de covid-19 y permanecen en cuarentena, al igual que cerca de 100 personas de la ciudad que estuvieron en contacto con los 18 contagiados en el parador.

En la ciudad se produjo otro foco ya que una persona que asistió a un cumpleaños de 15 en un local de eventos cerca de la ciudad de Libertad fue diagnosticada con covid-19. Todos los contactos fueron localizados, están cumpliendo con la cuarentena y este viernes serán hisopados, según informó Mora Contenidos.

Exintendente con covid-19

Galloso contó que entre los integrantes del festejo estuvo el exintendente departamental, Pedro Bidegain, que el pasado viernes fue confirmado como positivo de coronavirus. Por esta razón, la intendenta de San José, Ana Bentaberri, decidió aislarse e iniciar una cuarentena preventiva tras haber estado en contacto.

Varios funcionarios de la intendencia estuvieron en contacto con Bidegain, y ante esta situación Bentaberri decidió iniciar cuarentena hasta conocer los resultados de los hisopados realizados a los trabajadores.