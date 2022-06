Carini y el cambio que limita a los goleros: "Cada vez es más difícil atajar un penal"

Los goleros en el fútbol están cada vez más encorsetados abajo del arco. Tienen menos movimientos. Cada vez que van a ser ejecutados en un penal, reciben una clase del árbitro de turno sobre cómo deben pararse, qué pueden hacer y qué no, mientras esperan la ejecución del delantero.

La FIFA, a través de la International Board (asociación encargada de definir las reglas del fútbol a nivel mundial y sus futuras modificaciones), decidió nuevos cambios del reglamento a partir del 1° de julio. Hay uno que apunta al arquero.

Además de aprobar de forma permanente los cinco cambios por partido que comenzó a regir transitoriamente durante la pandemia de covid-19, se resolvió una nueva dificultad para los goleros: durante un tiro penal tendrán que mantener los dos pies sobre la línea. Hasta ahora, les alcanza con tener uno sobre la raya.

Fabián Carini, exgolero que supo atajar en la selección 74 partidos en una década (entre 1999 y 2009) y convertir penales, expresó que cada vez es más difícil ser arquero.

“Atajar un penal bien pateado ahora, no digo que sea imposible, pero es muy difícil. Si te lo tiran arriba o bien contra el palo tenés que ser un gato, muy rápido de piernas o salir una milésima antes para ese lado, para atajarlo”, dijo el exgolero del combinado celeste.

Carini en su época de Juventud

Carini jugó al fútbol en las décadas de 1990, 2000 y 2010, tiempos en los que “siempre hubo cambios que hicieron más difícil el puesto”.

“En mi primera época te podían pasar atrás la pelota y vos la podías agarrar con las manos; después te la podían pasar con el muslo; luego tenías que pegarle desde el mismo lugar que la agarrabas; se hizo la regla de los seis segundos que nadie respeta; me acuerdo que hasta querían agrandar los arcos, y después hicieron la pelota más liviana. Yo tuve que ir modificando mi forma de jugar con los años”, señaló.

Carini debutó en la selección mayor el 17 de junio de 1999 ante Paraguay y jugó su último encuentro en febrero 2009 en un amistoso ante Libia.

El golero “payaso”

El lunes pasado el golero Andrew Redmayne sorprendió al mundo con sus movimientos en el arco de la selección australiana durante la definición por penales del repechaje contra Perú. Redmayne, que fue suplente en ese encuentro clasificatorio para el Mundial de Qatar, entró exclusivamente para los penales después del 0-0 en 120 minutos.

Para algunos su actuación fue propia de un payaso, para otros, un fenómeno que desconcentró a los peruanos y salió ganando. La estrategia le salió bien porque atajó uno de los tiros y su país clasificó a la Copa del Mundo.

De ahora en más, con el nuevo cambio en la regla, el baile de Redmayne tendrá más limitaciones.

“En una época te podías adelantar un poquito, ahora tenés que tener los dos pies arriba de la línea. Si sos un golero pesado, con unos kilos de más, te va a costar mucho”, dijo Carini, de pasado en Danubio, Juventus, Inter, Cagliari, Peñarol, Atlético Mineiro, Deportivo Quito y Juventud de Las Piedras.

En el repechaje para el Mundial de Alemania 2006, Uruguay perdió por penales contra Australia. Carini era el golero titular de los celestes y por ese motivo en esta oportunidad quería que se clasificara Perú.

KARIM JAAFAR / AFP

El golero de Australia atajó un penal ante Perú

“Esos arqueros que se mueven nunca me gustaron (expresó refiriéndose al australiano), no los entiendo, aunque reconozco que a veces pueden ser eficaces. Ahora le funcionó”, manifestó Carini.

Uno de los motivos para bailar, hablar o hacer morisquetas es desconcentrar al rematador. También lo hizo el argentino Emiliano “Dibu” Martínez en la Copa América contra Colombia.

Carini estuvo de los dos lados, porque también lanzó penales además de atajarlos: “Si los pateadores se desconcentran habría que preguntarles a ellos. A mi no me cambiaba nada. Yo tomaba la decisión antes de patear y no cambiaba. También está que si te movés como un loco y no atajás, te tratan de loquito, que no influye en nada; si te quedás parado, van a decir que sos frío, que no impresionás a nadie. Depende del resultado final”, explicó.

Sobre su estilo en el arco, respondió: “En los penales yo era sobrio. Me paraba en el medio del arco y muy pocas veces señalaba hacia un palo. Era más intuición”.

Recordó que cuando empezó a destacarse en el arco de Danubio y de las selecciones juveniles, le mostraron un estudio que le quedó para siempre en la cabeza: “Decía que el 90% de los derechos cruzaba el tiro y de los zurdos, lo hacía el 60%. Me quedé con eso en la cabeza y generalmente son todos cruzados. Hoy hay mucha tecnología y el entrenador te puede decir cómo patean”.

También se refirió Carini a la actitud del australiano, cuando tiró la botellita con los apuntes del peruano. “Eso es de otra época, es parte del fútbol. Creo que Gallese no se dio cuenta, sino se podría haber armado un lindo lío. Todo lo que no me gusta le salió bien. Si yo hacía todo eso, seguramente me salía mal”, concluyó. l