Carnaval 2023: lejos de apagarse, la polémica entre los humoristas está al rojo vivo

Lejos de apagarse, la polémica que existe entre directores de la categoría de humoristas en el Concurso de Carnaval está al rojo vivo. El diferendo sumó este jueves un nuevo capítulo: un comunicado de Sociedad Anónima, el célebre conjunto de San José y el más ganador de la historia del humorismo.

En el escrito, entre otras consideraciones, el maestro Carlos Barceló (director responsable del conjunto) acusa reiteradamente a los directores del conjunto Los Rolin por "mentiras" y los denunció por haber incurrido en situaciones de violencia.

Todo esto guarda relación con la participación del humorista Mauricio "Virgilio" Suárez en el debut de Los Rolin ante el jurado, en la primera rueda, en el Teatro de Verano, aunque no estaba inscrito ante la intendencia.

Daecpu solicitó se investigue lo ocurrido, pero aún no trascendió si hubo un error por parte del conjunto o de la intendencia.

Curiosamente, Suárez desfiló días antes de actuar en el Teatro de Verano, por la avenida 18 de Julio, incluso fue premiado por el jurado como el personaje destacado en la categoría humoristas.

El comunicado de Sociedad Anónima da a entender que el error es de Los Rolin, dado que afirma que no hubo omisión de la Intendencia de Montevideo. Ese comunicado fue divulgado, ya sobre la noche y en sus cuentas de las redes sociales por otros dos elencos, Los Chobys y Cyranos, en señal de apoyo a lo expresado por el elenco maragato.

También sostiene que si bien Los Rolin emitieron un comunicado, "no repararon el daño", recurrieron a "la manipulación mediática", al igual que a insultos, amenazas y episodios de desprecio y violencia.

También se denuncian aprietes a un integrante de Sociedad Anónima y presiones al director de Cyranos.

"No todo vale en la competencia", concluye el comunicado firmado por Barceló.

Otro caso

El caso de Suárez no fue aislado. Una integrante de otro elenco de humoristas, Los Chobys, Vanesa Corrales, tampoco apareció inscrita, pero no llegó a actuar, dado que en ese caso la dirección del conjunto prefirió no exponerse, para evitar sanciones.

Este miércoles, tras un planteo formal de Daecpu a la intendencia mediante una carta, que llevó la firma de todos los directores de los conjuntos, trascendió que la sanción a Los Rolin quedará sin efecto, aunque aún no hubo una comunicación oficial en ese sentido.

Martín Prado, director responsable de Los Rolin, en diálogo con El Observador tras divulgarse esa carta agradeció el gesto de sus colegas de dirección de elencos de humoristas.

Este jueves, Prado prefirió no referirse al comunicado de Sociedad Anómica, al menos no por el momento. "Estamos pensando en el lunes", dijo, aludiendo a la jornada en la que se presentarán por segunda vez ante el jurado, en el escenario del Parque Rodó.

No obstante, unos días antes, Prado había declarado en redes sociales: "Me comí el verso de la categoría unida", cuando no estaba resuelto que los directores de los otros grupos lo apoyarían, algo que se concretó tras la mediación de Daecpu, la gremial que nuclea a todos los directores de conjuntos de carnaval.