Carniceros aclararon qué controles corresponden al INAC y cuáles a la Intendencia de Montevideo

El Instituto Nacional de Carnes (INAC) y la Intendencia de Montevideo (IM) dialogaron sobre las competencias que cada una de las partes tienen a la hora de realizar actividades inspectivas en las carnicerías, en una reunión que sostuvieron este martes. Ello fue a consecuencia de una denuncia que realizó la Unión de Vendedores de Carne (UVC) ante el INAC, expresando su molestia por inspecciones de funcionarios de la intendencia que esa gremial de comerciantes entiende no solo son ilegales, sino que también "agresivas" en determinados casos.

"Ningún cuerpo inspectivo de la intendencia puede pasar por detrás del mostrador de las carnicerías sin los elementos mínimos de protección, debe hacerlo con zapatos y ropa adecuada y antiséptica”, comentó a El Observador Alfonso Fontenla, presidente de la UVC, una vez finalizada la reunión de la UVC con el INAC, este miércoles.

Fontenla comentó que en la reunión entre INAC y la intendencia se establecieron "pautas de convivencia pacífica".

El carnicero comentó también que el instituto que regula la actividad cárnica nacional "sigue teniendo la potestad exclusiva de hacer las inspecciones", con las medidas preventivas adecuadas, dado que eso es lo que establece la ley de potestad de habilitación de las carnicerías.

La UVC entiende que esas inspecciones que venía realizando la intendencia no son procedentes, pero además, días atrás, denunció que en esas visitas los funcionarios de la intendencia no contemplan las medidas preventivas relacionadas con la pandemia del covid-19, con el consecuente riesgo para los clientes y el personal de los locales comerciales

Control en venta de productos de almacén

En diálogo con El Observador, Fernando Nopitsch, secretario general de la intendencia, comentó que en la mencionada reunión surgieron tres temas.

Por un lado, se aclaró que el control de las carnes le compete exclusivamente al INAC. Por otro, que el control sanitario relacionado al covid-19 es responsabilidad del ente municipal y que, en tercer lugar, este también regulará la venta de productos de almacén y otros que no están verificados.

“Hay una situación que se da en algunas carniceras, no en todas, que venden productos de almacén, muchos de los cuales no están verificados. Eso sí vamos a controlar, porque hay de todo un poco, hasta comida de perros fraccionada o cosas así que no están permitidas. No vamos a hacer controles de carne, pero sí de todo el resto, como en los casi 5.000 comercios que hay en Montevideo”, indicó.

En la reunión entre la IM y el INAC participaron el presidente del INAC, Fernando Mattos; la gerente de Contralor del instituto, Fernanda Cuervos; Nopitsch; y Facundo Pérez, del Servicio de Convivencia Departamental.

Lo que corresponde que controle la intendencia

Según se precisó a El Observador, el INAC tiene la potestad exclusiva de inspeccionar todo lo relacionado con el estado de los productos que se expenden en la carnicería, en tanto a la Intendencia de Montevideo le corresponde el control del salón, sobre todo ahora con relación a las medidas preventivas relacionadas con el estado de emergencia sanitaria por el covid-19. "La intendencia no se encarga de la forma en la que está presentada la carne, ni el frío de la cámara, ni del control de la temperatura de la vidriera o la elaboración de las milanesas, por ejemplo. Para eso mismo el INAC nos cobra la habilitación. El cuerpo inspectivo tiene que controlar el salón, las precauciones con el covid-19, es decir que las personas estén con tapabocas, que haya agua y jabón o alcohol en gel, etcétera", puntualizó Alfonso Fontenla, presidente de la UVC.