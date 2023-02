Carolina Cosse: la cuenta pendiente de ser abuela y cómo empezó su militancia

La intendenta de Montevideo Carolina Cosse fue entrevistada por el periodista argentino Oscar González Oro en la edición más reciente del ciclo Posdata de El Observador.

Durante la charla, la ingeniera habló sobre las razones por las que aún no se ha lanzado oficialmente como precandidata a la presidencia, además de contar cómo empezó su militancia política durante sus años universitarios, y la cuenta pendiente que tiene a nivel personal de ser abuela.

"Me encantaría, me gustan muchísimo los niños. Soy muy mamá", dijo al respecto. Sin embargo, aseguró que no se plantearía abandonar la política por razones familiares.

"Si me decís qué veo para mi futuro, no me veo lejos de la política nunca. No me veo afuera de la política. Es parte de mi vida. Hablábamos de un motor. Bueno es ese motor, una mezcla entre mi condición ingenieril y mi condición política de querer cambiar la realidad", dijo la intendenta capitalina.

Mirá el video completo: