Caso Lola: Justicia apunta a un hombre y una mujer que estuvieron con el Cachila en Valizas

Hay dos personas en la mira de los investigadores en el caso del homicidio de Lola Chomnalez y que estuvieron acompañando al Cachila en Valizas a fines de diciembre de 2014, cuando fue asesinada la adolescente argentina.

El Cachila fue procesado con prisión como coautor de un homicidio agravado por alevosía porque a criterio de la jueza Rossana Ortega y del fiscal Jorge Vaz no caben dudas de que el hombre, cuidacoches de Rivera de 33 años, estuvo junto con la adolescente el 28 de diciembre de aquel año, aunque no hay pruebas de haya sido él el asesino material. De hecho, para ambos magistrados hubo una o más personas que también participaron del crimen, entre ellas quien atacó y mató a la joven argentina.

El fiscal Vaz dijo a El Observador este jueves que tiene en carpeta recabar "testimonios nuevos", o sea, citar a declarar a personas que todavía no habían sido interrogadas por la Justicia en los cuatro años y medio que lleva la investigación.

Y en el auto de procesamiento de la jueza, hay una instrucción precisa sobre a quién interrogar. Ortega dijo que "corresponde identificar a la persona de sexo femenino cuyo nombre fue aportado en audiencia, así como del restante presunto acompañante de M", escribió, en referencia al Cachila. A ellos ordenó que "se les practique el examen de ADN, en aras de arribar a la verdad total subyacente sobre los restantes copartícipes en el hecho".

Esa información concuerda parcialmente con los datos aportados por el Conejo, otra persona que había sido indagada por la Justicia de Rocha por este caso y que fue descartada de la investigación luego de que declarara el lunes en presencia de una perito semióloga del Ministerio del Interior, cuyo análisis, por otro lado, fue determinante para que fuera procesado el Cachila, quien también declaró delante suyo.

El Conejo dijo que el Cachila, junto con otro hombre y al menos dos mujeres, "merodeaban y andaban en Valizas en la época en la ocurrió el tema este de Lola".

El fiscal Vaz no quiso adelantar detalles sobre quiénes son los sospechosos para no entorpecer la investigación.

Grupo de WhatsApp

El diputado riverense del Partido Nacional Gerardo Amarilla dijo este miércoles en el programa Buen Día Uruguay de Canal 4 que supo "por un familiar" que integraba un grupo de WhatsApp junto con el único procesado hasta el momento por este caso, que el Cachila contó que planeaba irse del país antes de que fuera citado a declarar este lunes, cuando cayó como implicado en el asesinato.

Estamos con el diputado nacionalista @GerardoAmarilla. Sobre el caso Lola Chomnalez, destaca que "cuesta creer que 'El Cachila' haya estado involucrado" #AhoraBDU pic.twitter.com/QCyx4DBrl1 — Buen dia Uruguay (@Buendiauruguay) May 22, 2019

"Contó un poco la experiencia, se abrió, digamos, a un grupo de personas (...). Él estaba bajo los efectos de una sustancia, (dijo) que tuvo su encuentro allí (en la playa), y que la chica tuvo una convulsión, algo así, y en el momento vio que estaba sin vida", contó el representante, que también sostuvo que cree en la inocencia del procesado.

"Y lo que dijo (fue): ¿Quién me va a creer a mí esta situación, me voy porque realmente esto me implica", agregó Amarilla.

El diputado también contó que conocía al sospechoso por haberse criado "en la calle", y que había tenido "una vida bastante dura y difícil". "Capaz que por un tema de resiliencia y de sobrevivir tiene algunas particularidades que generan algunas prácticas capaz que un poco reñidas con la ética", dijo.