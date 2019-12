Caso Milagros: los motivos por los que nadie declaró en la justicia durante dos años

Este martes se cumplen tres años de la desaparición de Milagros Cuello, que tenía 16 años cuando salió de su casa en Pando rumbo a una plaza ubicada a unas ocho cuadras, y nunca regresó.

La fiscal Silvia Blanc comenzó a trabajar en la ciudad canaria en febrero de este año, y cuando se encontró con el expediente del caso descubrió que nadie había declarado en la sede judicial y la investigación estaba estancada. Los testigos declararon ante la Policía pero nunca fueron llamados por el juez ni la fiscal.

A partir de ese momento, Blanc apresuró el trámite en el juzgado y llamó a testigos, pidió declaraciones de amigos y familiares, del dueño de una cantina en Barros Blancos y de otras personas. "Cuando tomé el expediente no se había llamado a nadie, no se movió la investigación en el juzgado", afirmó Blanc a El Observador.

La madre de Milagros, Nancy Baladán, mencionó a la Policía la existencia de esa cantina, donde posiblemente vieron a la joven antes de su desaparición. En diálogo con El Observador, afirmó que una noche cuando regresaba del trabajo la vio caminando en la ruta junto a su hermana y ambas le dijeron que iban a bailar a ese lugar.

La investigación se aceleró en unos meses y el 31 de octubre el juez Emilio Baccelli imputó a tres hombres por la explotación sexual de la menor, aunque la defensa del cantinero apeló la sentencia por falta de pruebas, ya que de los 12 testigos solo uno vincula a la cantina con la desaparición de Cuello.

La fiscal que subrogó a Blanc, Alicia Ghione, pidió el procesamiento por contribución a la explotación sexual infantil, mientras que a los otros dos hombres se los acusó de un delito de retribución para cometer actos sexuales contra menores de edad, por la edad de Milagros en ese momento.

Blanc afirmó que no tenía idea del caso hasta que le acercaron el expediente, que rige bajo el código del proceso penal anterior en el que el juez está a cargo de la investigación. El juez Baccelli, tomó el caso en octubre de 2017, cuando sustituyó a su colega Fernanda Morales, ahora jueza de Las Piedras.

Baccelli explicó que se encontró con el mismo panorama que Blanc. Las únicas declaraciones sobre la desaparición de la adolescente se habían hecho en la sede policial, porque se estaba trabajando en una "línea de investigación" para encontrar con vida a la adolescente. En el momento de su desaparición, declararon en la Policía aproximadamente 50 testigos, entre los que se encontraban los ahora imputados.

Según relató Baccelli, cuando se dispuso a trabajar el caso y solicitó órdenes de captura, los tres sospechosos de la explotación sexual de Milagros no estaban a disposición para declarar. El ciudadano peruano se encontraba en su país, y la Policía recomendó esperar a que regresara, porque la extradicción es un proceso complejo que puede llevar mucho tiempo. En tanto, faltaba ubicar a los otros dos uruguayos.

De mano en mano

Cuatro fiscales y dos jueces trabajaron en la desaparición de Milagros en estos tres años. Al comienzo, el caso estuvo bajo la órbita del Departamento de Homicidios de la Policía de Canelones y según el juez, hace "poco tiempo", interviene Personas Ausentes.

Además, hubo complicaciones técnicas que enlentecieron la investigación. Informaron a la sede judicial que las capturas telefónicas realizadas por El Guardián se perdieron luego de que una computadora se quemara, aunque al tiempo se pudo recuperar la información. Además, la falta de personal para llevar a declarar a 15 personas en un día hizo que todo tuviera que coordinarse con tiempo, y finalmente el trabajo se concretó a fines de octubre de este año.

Aunque fueron procesadas tres personas por la explotación sexual, el juez dispuso la reserva del expediente porque seguirá investigando sobre el paradero de Milagros. "Esto no está completo, y en el tema sexual podría haber más personas involucradas", dijo.

Ahora, la tarea apunta a dar con su paradero. Hay varios testigos que deberán declarar en el juzgado por la desaparición, y que en un principio no estarían vinculadas con la trama de explotación sexual.

Blanc aseguró que el expediente "es muy voluminoso". " Lo estudié porque me di cuenta que era un caso muy importante", dijo. "Enseguida empecé a tomar nota de a quién tenía que citar a declarar, porque son muchas las personas", agregó.

La fiscal dijo que no puede afirmar que exista un vínculo entre la desaparición y la cantina, ya que por el momento el único delito atribuible a los imputados es la explotación sexual de la menor.

"Estamos trabajando bastante con Interpol, porque a mi me preocupó muchísimo el tema", comentó, y aseguró que el paso del tiempo dificulta los avances. "Si hubiera visto el expediente hace tres años, lo podía haber trabajado con mucha mas premura", zanjó.

Respuestas

Baladán afirmó a la prensa en reiteradas ocasiones que nunca la llamaron de la sede policial para informar sobre los avances de la investigación, pese a que "entregó" las pistas que recibía por mensajes, incluso amenazas y extorsiones, e intentó trazar un mapa de los lugares a donde concurría su hija. Junto a integrantes de organizaciones sociales, recorrió varios descampados cercanos en busca de indicios que la acercaran a la adolescente, y habló con personas que podían tener información, pero hasta el momento no hay novedades de su paradero.

La madre de Milagros realizó dos denuncias ante la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) porque consideraba que la policía y la justicia "no hacían lo suficiente". La última fue hace dos meses, acompañando a madres que se encuentran en su misma situación. "La justicia no actuaba, no se movía, por eso hice la segunda denuncia y acompañé el reclamo de otras mujeres. Esa fue mi pelea de siempre, que me dieran respuestas", sostuvo.