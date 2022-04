Cecilia Roth contó cómo vivió el momento en que recibió el premio Cervantes de Cristina Peri Rossi

El pasado viernes, la actriz argentina Cecilia Roth recibió con sus manos el Premio Cervantes otorgado a la autora uruguaya Cristina Peri Rossi, quien no pudo participar de la ceremonia por motivos de salud.

Entrevistada por el programa de radio Nada que perder, de M24, la actriz contó cómo fue la experiencia que calificó como un "regalo". "Para una actriz que escribe en su casa y que no pensará nunca publicar en su vida, nunca soñé ni me imaginé ni ser público del Premio Cervantes. Es un acontecimiento muy particular", sostuvo.

"Fue todo muy mágico porque no nos conocemos personalmente con Cristina, no nos hemos visto nunca, no somos amigas, no compartimos gente en común tampoco. Yo estaba en Buenos Aires en ese momento y me pareció un pedido exagerado, como muy insólito, pero a la vez tengo una amiga que es muy cercana a gente cercana a Cristina, y me fue contando lo feliz que estaría Cristina si lo leyera yo, cosa que por un lado me dio una enorme alegría e incredulidad y por otro lado me acercó muchísimo a ella y a su ser en su totalidad. Dije que sí. Como iba a estar en España en ese tiempo me era muy fácil hacerlo y muy apetecible", explicó Roth desde España en una conversación con Diego Martini y Sofía Kortysz.

La actriz contó que intercambiaron mails la noche anterior. "Supongo que Cristina quería una voz latinoamericana, argentina o uruguaya para leer el discurso, que me parece que fue muy acertado".

Roth se refirió también al protocolo de la ceremonia de premiación, del que participan los reyes de España.

"Tenía que esperarlos en la puerta del salón solita a los reyes y a Pedro Sánchez. Y fue raro. Tenía ganas de decirle Felipe al Rey, protocolarmente tenías que llamarlo señor o su majestad, y es como de cuento. Me di cuenta después que les hablaba de tú, tanto a la reina como al rey. Y a Pedro Sánchez también. Pero se reían, supongo que les pareció gracioso", contó la actriz entre risas. Además comentó que lo primero que le preguntó la reina España, Leticia Ortiz, fue "¿cómo está Cristina? ¿Cuándo la has visto por última vez? ¿Estaba bien?". "Cuando le dije que no nos conocíamos resultaba muy raro, porque la primera pregunta que me hace todo el mundo es ¿eres muy amiga de Cristina verdad?".

Roth, de 65 años, que recibió la semana pasada la Medalla de Oro de la Academia de Cine en Madrid por la contribución latina al cine español junto al cubano Jorge Perugorría, contó que estudió profundamente el discurso que la autora uruguaya le mandó por mail.

"Era un discurso aparentemente ligero para decir, pero cada una de las cosas era fundamental para mí que se entendiera, que se escuchara y que se supiera quién era Cristina, porque habla desde la intimidad más absoluta. Tanto de su propia vida como de sus opiniones políticas y me parecía muy importante que se entendiera muy bien". Señaló que las palabras de Peri Rossi la emocionaban de tal forma que en alguna de las prácticas terminó llorando. Ya en la Universidad de Alcalá de Henares tuvo una "sensación de abismo", comparada con lo que sienten los actores antes de subir al escenario. "Luego estás ahí dentro y todo se calma y todo es disfrute".

"Primero me lo planteé como una película, dije 'yo aquí estoy haciendo un personaje'. Pero luego me pasó lo contario, sentí la realidad segundo a segundo de lo que estaba pasando y la verdad es que estaba profundamente emocionada. Ese discurso maravilloso que se conoce a Cristina profundamente y que toma una postura política en este momento muy importante, muy sólida y muy clara. Luego los discursos del rey y del ministro de Cultura tenían algo del espíritu de Cristina, con lo cual sentí que se había armado algo ahí muy Peri Rossi", dijo la actriz.

"Acuerdo con Cristina políticamente. Más allá de lo personal y de cómo vivió ella desde el año 72 su exilio en España y luego en Francia, y su vida corriendo peligro realmente, mi historia es distinta pero también soy exiliada, mi familia se exilió en el año 76 en España, entonces hay algo que inmediatamente me unió. Y la postura política de Cristina la comparto. Hablaba del compromiso del escritor, y creo que el compromiso de cualquier artista es el mismo, es a través de la obra contar el tiempo en el que vivimos. En ese sentido creo que Cristina lo dice muy claro en el discurso que tengo aquí a mi lado y que no dejo de leer todos los días, porque me acostumbré a leerlo y lo hago. Es como si fuera un rezo"

Roth señaló que lo primero que leyó de Peri Rossi fue su novela estrella, La nave de los locos. "Tengo el recuerdo de haber flipado, como se dice aquí en España, con la historia", dijo la actriz. Y remarcó una característica de la escritura de la autora, que destacó en su discurso, la poca solemnidad de sus letras: "Para la adolescente que era y la adulta que soy la aproximación a la obra de Cristina es muy parecida, desde el cuerpo, desde el alma, no es desde la razón solamente".

"Mi recuerdo de La nave de los locos fue como cuando leí Las venas abiertas de América Latina, también de otro uruguayo, de [Eduardo] Galeano. Galeano lo cuenta desde un lugar claramente político y Cristina desde un lugar literario, fantasioso, lleno de riqueza literaria, hablan más o menos de lo mismo". Además señaló que ahora compró varios libros de la escritora uruguaya y espera llegar a Buenos Aires para leer el resto de su obra.