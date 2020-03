Celebrar siempre es un buen punto de partida

Por Virginia San Martín, especial para El Observador (*)

El próximo 8 de marzo es un día para celebrar. Es sabido que la igualdad de género beneficia económica, social y ambientalmente a toda la sociedad, sin embargo ningún país la ha logrado.En 1975 fue promulgado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) el Día Internacional de la Mujer. Este año, mujeres y niñas de todo el mundo estarán unidas bajo una misma propuesta, “Soy de la Generación Igualdad: por los derechos de las mujeres”.

Vivimos un mundo muy distinto a lo que recuerdo de mi juventud, con muchas oportunidades, enormes desafíos, profundos y definitorios cambios.

Es una oportunidad para enaltecer por hombres y mujeres los temas de género, para repensar lo logros, el aporte y lo que se debería cambiar de las mujeres uruguayas.

Para nuestro orgullo, el 3 de julio de 1927 Uruguay se convirtió en el primer país latinoamericano en donde las mujeres pudieron votar, en un plebiscito en la localidad de Cerro Chato. La historia ha dejado sus raíces, y nuestra sociedad ha seguido evolucionando, intentando a paso lento y firme dar un giro de modernidad en los temas de género.

Ha sido un proceso donde hemos tenido que convivir con prejuicios y preconceptos que hasta las propias mujeres aceptamos como normal, lo cual ha enlentecido aún más el avance de la transformación. Pero nada es por casualidad. Cada día más vemos en titulares de prensa: “Por primera vez una mujer llega a …”, por ejemplo, ocupar altos cargos directrices en gremiales, gobiernos, empresas, sindicatos, etcétera.

Nuestro trabajo es diario, persistente, tenaz.

Es un viaje en nuestras casas y fuera de ellas, donde los roles se empiezan a sumar y exige consensuar y delegar. Es un viaje intenso de búsqueda personal. De hacer lo que nos gusta hacer. Es un viaje que fácil no es, y de regalo no hay nada. Mujeres referentes no hay, o son muy pocas, o están en rubros muy distintos. Es un viaje donde hay que abrirse camino, con sus ventajas y con sus desventajas. Un viaje en donde hay herramientas que nos ayudan a tener éxito: “Actitud y trabajo en equipo” .

Si soñamos con tener hijos, con jugar al fútbol, con tejer, con ser presidente de una organización, con pintar, con cantar, con ser de a caballo… o con hacer todas estas cosas a la vez, deberíamos poder hacerlo, por nosotras mismas, por la familia y por toda la sociedad.

Soy mujer, criada en una familia de campo, con los valores que el campo generosamente me ha dado, y agradezco y valoro cada día más las bondades naturales que tiene nuestro país.

Desde mi vivencia vinculada a las organizaciones de productores y a las empresas cooperativas, veo con preocupación la baja participación de las mujeres en los órganos de decisión.

Un estudio de la Organización para las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2018) hace referencia a que en nuestro país “empoderar a las mujeres rurales en la toma de decisión reduce la desigualdad de género y asegura su mayor participación en el esfuerzo por hacer frente al cambio climático”.

Sin embargo, hay factores de autoexclusión o situaciones en donde las mujeres luego de permanecer muchos años en cargos secundarios dentro de una organización terminan en desmotivación y alejamiento de la actividad. Es una realidad que no debe ser ajena a nadie. Se abren entonces grandes desafíos a nivel público, privado y especialmente de coordinación.

Las mujeres somos anfitrionas de esta celebración.

(*) productora agropecuaria