Cena de fin de año en Punta del Este: cuánto cuestan los mejores hoteles y restaurantes

Se acerca fin de año y hay muchas opciones para festejar la última noche de 2021 en Punta del Este, Uruguay. Desde hoteles 5 estrellas hasta restaurantes top, las mejores propuestas para recibir el Año Nuevo en la costa esteña y cuánto sale el cubierto.

THE GRAND HOTEL

El 31 de Diciembre a partir de las 20.30 hs, The Grand Hotel Punta del Este invita a despedir el año con un festejo temático: una noche en la jungla.

La velada comienza con un cocktail en los jardines y sigue con un gran banquete de fin de año en su salón, con distintas estaciones gastronómicas (ensaladas, delicatessen, sushi, parrilla, paella, pastas y postres).

Entre los principales, por ejemplo, se podrá degustar cochinillo a las brasas con jalea de damascos y duraznos, lenguado con salsa cítrica y papas y carnes al Josper, como French rack de cordero esteño, medallones de lomo y ojo de bife.

Después del brindis, habrá un DJ, open bar toda la noche y after dinner. Precio por persona US$ 400 y menores de 12 años US$ 200.