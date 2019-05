CEO de Victoria's Secret crea un pueblo de casas que cuestan US$ 4,5 millones

El CEO de Victoria's Secret, Leslie Wexner, está diseñando un pueblo entero en New Albany, Ohio, donde además se encuentra la sede de L Brands, propietaria de la marca de lencería y belleza femenina. Sus casas están siendo vendidas por US$ 4,5 millones, informó Business Insider.

Wexner compró 4000 hectáreas de tierra a través de su firma de desarrollo, The New Albany Company. Luego llamó a un grupo de los mejores arquitectos y paisajistas del país y comenzó a diseñar una ciudad, según Bloomberg.

Según un reciente informe de Bloomberg, el empresario compró su primer terreno en New Albany -ciudad de 10 mil habitantes- a fines de la década de 1980, para construir su propia mansión. En 1987, la parcela se valoró en poco menos de US$ 200,000 y hoy, la tierra y la casa juntas valen más de US$ 45.6 millones, y él todavía vive allí.

Según el sitio de la empresa, actualmente está desarrollando el centro de la ciudad, un centro de arte, parques, un country club, un polo ejecutivo y áreas residenciales. "The New Albany Company ha prestado mucha atención a los detalles que mejoran la calidad de vida de sus residentes y protegen su inversión a largo plazo", escribió la firma.

El CEO de Victoria's Secret es considerado uno de los más exitosos empresarios de Estados Unidos. Fundó L Brands, una de las más grandes empresas de retail del país, y su fortuna supera los US$ 6300 millones, según Bloomberg.

La marca de lencería llegará a Uruguay, y está buscando espacios para abrir siete locales en los principales centros comerciales. Prevé invertir al menos US$ 6 millones.