Ceremonia inaugural del Mundial Qatar 2022: cómo será, a qué hora es y quién juega tras el evento

El Mundial Qatar 2022 se acerca y muchos quieren conocer los detalles del evento futbolístico más importante cada cuatro años.

¿Cuándo será?

El domingo 20 de noviembre a las 12.00, previo al partido inaugural, que se juega a las 13:00 (hora uruguaya).

¿Dónde será?

La ceremonia se realizará en el Estadio Al Bayt que alberga a 60.000 espectadores.

¿Qué artistas tocarán en vivo?

La FIFA aún no ha confirmado ninguna de sus usuales presentaciones en vivo, pero se rumorea que Shakira actuará en su cuarto Mundial , acompañada en este caso de J Balvin y el conjunto surcoreano BTS. Se prevé que haya danzas y alusiones a la cultura de Qatar, el país anfitrión.

La cantante Dua Lipa ya confirmó que no cantará en vivo durante la ceremonia, negando así los rumores sobre su aparición: "No voy a cantar ahí ni he estado involucrada en negociación alguna para presentarme allí", expresó la británica.

¿Por dónde se puede ver?

En Uruguay, se podrá sintonizar a través de los canales de aire (4, 10 y 12), ANTEL, DirecTV, y canales de Montecable, Cablevisión TCC y Nuevo Siglo.

¿Qué partido se jugará tras el evento inaugural?

El primer partido de este torneo será Qatar contra Ecuador. Será por el Grupo A que también integran Senegal y Holanda. Comienza a las 13.00.