CFK: "Los argentinos hemos dejado de ser felices. Por eso quiero agradecerles"

La candidata a la vicepresidencia argentina por el Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, felicitó a su fuerza política mediante un video que grabó en su casa en Río Gallegos, la capital de la provincia de Santa Cruz.

"Felicitaciones para todos y todas, y también un agradecimiento muy grande a todos los hombres y mujeres jóvenes y mayores y todos los que han apoyado esta propuesta del Frente de Todos. No solo porque ganamos una elección, sino porque nos pone optimistas y alegres que muchas argentinas y argentinos decidan que las cosas deben cambiar en la Argentina. Porque así como estamos, no estamos viviendo bien. No estamos tranquilos", declaró.

La expresidenta se refirió a la demora en la transmisión de los datos. "Quiero dirigirme al gobierno nacional, especialmente al Ministerio del Interior, que es el responsable de las elecciones, al Presidente y al jefe de Gabinete y al jefe de Gobierno, y la gobernadora. Ellos cuatro constituyen la conducción de lo que denominamos el espacio de gobierno. Quiero pedirles que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió en 2017. Los números que tenemos son muy amplios", comentó.