China obliga a los turistas a instalar una app espía en sus celulares

China está espiando a sus turistas, reveló una investigación realizada por los periódicos The Guardian, The New York Times y Süddeutsche Zeitung junto con la televisión pública de Alemania y el sitio web Motherboard.

Según divulgaron los medios, cuando los turistas llegan a la frontera son requisados y posteriormente se les instala el malware de manera forzosa. Con el programa, las autoridades pueden recolectar datos personales del usuario y acceder a contactos, videos, fotos, documentos, mensajes y el calendario.

La acción del gobierno chino se centra en identificar potenciales terroristas vinculados al ISIS por lo que va en busca todo tipo de contenido relacionado con el islamismo. El malware, conocido como BXAQ o Fengcai, recoge hasta 73.000 contenidos distintos que van desde publicaciones, videos e imágenes de ejecuciones, hasta himnos yihadistas. Sin embargo, también revisa todo tipo de "vinculación aparente", como pueden ser versos del Corán y hasta contenidos referentes al Dalai Lama.

La aplicación no pasa desapercibida, sino que se instala en los teléfonos como cualquier otra. Así como se instala, puede ser desinstalada, pero según los investigadores no saben qué consecuencias puede traer esa acción.

Según varios reportes y denuncias realizadas ante comisiones de derechos humanos, el régimen comunista chino mantiene un fuerte control de la población a través de cámaras y distintos servicios de vigilancia –como reconocimiento facial– en todo el país, pero principalmente en esta zona.

En 2018, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, ya había denunciado estas condiciones e incluso habló sobre campamentos de “reeducación”. "Cientos de miles, posiblemente millones de personas son detenidos en contra de su voluntad en los llamados campamentos de reeducación donde son forzados a soportar un severo adoctrinamiento político y otros abusos horrendos", dijo.

Michelle Bachelet, expresidenta chilena, actualmente en el cargo de Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también denunció la situación que vive esta minoría étnica en el país asiático.