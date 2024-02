"Chocante": Es Luciano Rodríguez contó el verdadero motivo por el que no se fue a Feyenoord

Luciano Rodríguez, de 20 años, es uno de los futbolistas más importantes en el actual mercado uruguayo. Fue clave en la clasificación de Uruguay al Mundial Sub 20 y marcó el gol decisivo para que los celestes conquistaran el título mundial de esa categoría.

Además, fue importante en la histórica consagración de su equipo Liverpool como campeón Uruguayo 2023.

En enero último integró la selección preolímpica dirigida por Marcelo Bielsa y su nombre estuvo vinculado a clubes europeos en el último período de pases.

La posibilidad más concreta que tuvo de irse fue el Feyenoord de Holanda, que ofreció 15 millones de euros por un porcentaje de la ficha. El jugador explicó el motivo por el que no se hizo el pase.

EFE/ Rayner Peña R

Figura de la seleccíón juvenil

"La oferta del Feyenoord era muy buena, pero para Liverpool. A mi no me dejaba el 20% que me corresponde y por eso no salí en este mercado. Con mi representante buscamos por lo menos conseguir una prima para irme con una base. Yo vengo de un barrio humilde y tengo que pensar en mi familia, porque ahora cumplo un rol diferente", manifestó el delantero en Sport 890.

Dijo que la situación era "chocante" y que si bien "iba a cobrar un gran salario", su idea es irse con una base económica.

Aún así, Luciano Rodríguez entiende y respeta la política del presidente negriazul José Luis Palma.

"Lo del 20% es una política del club de hace años, la respeto, creo que es por la formación del jugador, que va para las formativas y me parece bien. Yo no me formé en el club. José Luis me dijo que cuando el tuvo la oportunidad de comprarme, le advirtió a mi anterior representante que el 20% se quedaba en el club. Firmé el contrato, eso era de palabra. Ni él ni yo pensábamos que en un año iban a llegar las ofertas que llegaron", expresó.

Aunque "pegar el salto económico ahora hubiera estado bueno", está dispuesto a quedarse seis meses más en Belvedere.