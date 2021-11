Ciencia ficción, superhéroes y un documental sobre los Beatles: ¿qué ver este fin de semana?

La vida del dramaturgo y compositor Jonathan Larson, responsable de musicales que se han convertido en clásicos de Broadway, como Rent y el que da nombre a esta película, son el eje de este drama musical, protagonizado por Andrew Garfield, y que tiene al compositor y actor Lin-Manuel Miranda (célebre por su musical Hamilton, sobre la vida de uno de los próceres de la independencia estadounidense) como director debutante. La obsesión de Larson con el éxito y su carrera contra reloj para llegar a la popularidad como compositor antes de los 30 años son el eje de esta historia, que utiliza las canciones de sus obras más conocidas como banda sonora. Está disponible en Netflix.

Tick, tick… boom!

Duna

Durante décadas, pareció que adaptar la novela homónima de Frank Herbert, un clásico de la ciencia ficción, era imposible, o al menos muy difícil. El cineasta canadiense Denis Villeneuve (Sicario, La llegada) vino a revertir esa noción con esta película, que será la primera de dos entregas, con la segunda prevista para ser estrenada en 2023. Ambientada en el futuro lejano, Duna tiene como protagonista a Paul Atreides, el heredero de una poderosa familia que ha recibido la concesión para explotar Arrakis, el planeta más importante de la galaxia, el único donde se encuentra la especia, la sustancia que hace posible los viajes espaciales y que alarga la vida humana. Esa concesión es en realidad una trampa, que tiene como brazo ejecutor a la familia Harkonnen, rivales que buscarán recuperar el control del planeta. Con el trasfondo de ese conflicto, Paul descubrirá que está llamado a convertirse en un mesías galáctico, y comenzará a buscar su verdadero destino. Está disponible en HBO Max.

Hawkeye

Al más mundano de los Avengers le llegó la hora de tener su propia historia en solitario. El arquero superhéroe se verá atrapado entre una pandilla de mafiosos que buscan eliminarlo, una joven millonaria que quiere heredar su puesto, y la responsabilidad de tener a sus hijos a cargo durante la Navidad, y todo sin la ayuda de sus colegas que sí tienen habilidades sobrehumanas. Ayudado por esta joven sucesora, y por un simpático golden retriever tuerto, Hawkeye tendrá que confrontar a la faceta más oscura de su pasado, y descubrir si ha llegado el momento de pasar el arco y la flecha a una nueva generación. Está disponible en Disney+, con nuevos episodios cada miércoles.

The Beatles: get back

El director neozelandés Peter Jackson (resposable de la trilogía de El Señor de los Anillos) recibió la misión de restaurar el material rodado para la película de los Beatles Let it be, reeditarlo y crear con eso un nuevo retrato del proceso de grabación de ese disco, conocido por ser “el que separó” a la banda, y que sería el último que lanzaron. El resultado es visualmente espectacular, y está compuesto por tres partes de cerca de tres horas cada una, en las que se incluyen escenas inéditas de la banda componiendo, ensayando, grabando y tocando su célebre show en la azotea de Apple Corps, en Londres, además de mostrar un retrato menos dramático de ese período de los Fab Four. Está disponible en Disney+.