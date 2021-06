Científicos uruguayos descubrieron nueva especie de molusco para el Cretácico Tardío de Uruguay

Investigadores uruguayos descubrieron una nueva especie de Bulimulus –moluscos– a través de la morfometría geométrica. Estos hallazgos ampliaron la biodiversidad conocida para el Cretácico Tardío de Uruguay, y permitieron incorporar nueva información sobre el ambiente de esos tiempos para lograr reconstrucciones paleoecológicas más precisas.

El Cretácico Tardío es un período geológico que tiene entre 70 y 90 millones de años respecto al presente, donde los continentes se encontraban en movimiento provocando grandes cambios en la fauna y flora. En Uruguay se han encontrado restos fósiles de diversos organismos de este período y se han identificado varias especies de moluscos. Pero hasta hace poco algunas muestras no habían podido ser adecuadamente estudiadas porque los fósiles de estos animales son muy parecidos entre sí.

Sin embargo, según explican desde la Facultad de Ciencias "es importante poder identificar correctamente este grupo de organismos, porque las diferentes especies tienen diferentes requerimientos ecológicos, y clasificarlas correctamente brinda un medio más para reconstruir los ambientes del pasado". Para lograr eso, fue fundamental la morfometría geométrica, una herramienta que midió la forma de los fósiles y permitió tanto cuantificarlos cómo analizarlos y compararlos.

"Nosotros teníamos varios caracoles muy parecidos entre ellos lo que era un dolor de cabeza porque no podíamos darnos cuenta si eran más de una especie o no", contó a Cromo la investigadora Fernanda Cabrera. Entonces, el equipo, conformado por Cabrera y Sergio Martínez, del Departamento de Paleontología, y Walter Norbis, del Instituto de Biología, junto a Abraham Breure del Royal Belgian Institute of Natural Sciences de Bélgica y Department of Life Science del Natural History Museum de Londres, estudió la forma de los fósiles comparándolos con especies actuales. Esto permitió tener un marco de referencia empírico porque se conoce la variabilidad morfológica de los moluscos actuales.

Los científicos buscaron abarcar todas las posibles opciones de variabilidad para los fósiles, entonces se dividieron en tres categorías según su forma. Se seleccionaron dos especies actuales –y muy comunes– de la región: Bulimulus bonariensis y Bulimulus rushii. De la primera especie se estudiaron dos poblaciones para ver si había diferencias entre ellas, y de la segunda se tomaron ejemplares de todo el Uruguay para observar la variación individual de diferentes poblaciones. Además, eligieron una tercera especie que vive en el Caribe: Bulimulus guadalupensis. Esta elección se debió a que sus poblaciones son muy distintas en la morfología.

El resultado del análisis confirmó la presencia del género Bulimulus para el Cretácico Tardío de Uruguay. Asimismo, confirmó que de las tres formas observadas en los fósiles, dos corresponden a especies confirmadas y la tercera es una variación morfológica de una de éstas.

Facultad de Ciencias UdelaR

Científicos uruguayos descubrieron nueva especie de Bulimulus del Cretácico Tardío de Uruguay

La revista Journal of Molluscan Studies, una de las principales a nivel mundial enfocada en estudios en moluscos, publicó el artículo Description of a new Late Cretaceous species of Bulimulus Leach, 1814 (Orthalicoidea: Bulimulidae) using geometric morphometric analysis, que es resultado de la investigación que realizaron los científicos uruguayos.