City Torque define el lunes si va a la Copa Libertadores para jugar ante Bolívar

Montevideo City Torque le ganó el domingo 2-1 a Rentistas de visitante y se mantuvo como segundo en la Tabla Anual por lo que este lunes será el equipo que tenga prioridad para elegir ser Uruguay 3 en la próxima Copa Libertadores.

En el marco de la pandemia de coronavirus y la postergación para este año del Campeonato Uruguayo 2020, la clasificación a las primeras rondas de la Copa Libertadores se decidió hacer mediante la clasificación parcial de la Tabla Anual.

Hace dos semanas, Liverpool eligió ser Uruguay 4 y este martes abrirá de local, en el Franzini, el máximo certamen de local recibiendo a Universidad Católica de Quito.

El sistema determinado por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) consiste en consultar a los equipos mejor clasificados de la Anual para saber si aceptan o no ser Uruguay 4 en la Copa. La parada no es fácil, el rival será Bolívar y los 3.600 metros de altura de La Paz.

Como ocurrió con la posibilidad de ser Uruguay 4, Nacional dirá que no ya que está primero en la Tabla Anual con una apreciable ventaja lo que lo mete directamente en fase de grupos.

La fase de grupos paga US$ 3 millones. La segunda fase tiene un premio de US$ 500 mil y en caso de avanzar a la tercera y última fase clasificatoria la recompensa será de otros US$ 550 mil. Pero para eso hay que vencer a Bolívar.

El segundo equipo que será consultado será Montevideo City Torque, sensación del Uruguayo 2020.

“El lunes nos reuniremos a tomar una decisión”, dijeron desde el club a Referí. Uruguay 3 fue desechado hace dos semanas porque el rival tenía altura (Quito, 2.800 metros) y el equipo venía en ascenso en el plano local.

Peñarol, el sábado, fue tajante a través de declaraciones de su presidente Ignacio Ruglio.

Antes del resultado victorioso de City Torque contra Rentistas, el presidente aurinegro declaró en conferencia de prensa en el Viera: "Seguro no aceptamos ser Uruguay 3 y vamos por lo que nos ilusiona. Estamos ilusionados con ser campeones y vamos a apostar a eso".

A favor de esa decisión de Peñarol juega la pronunciada caída que sufrió Rentistas en la Tabla Anual. Caída propiciada por la partida de seis titulares del equipo que conquistó el Apertura.

Como campeón del Apertura, Rentistas ya tiene asegurada la participación en la Copa Sudamericana. Pero también tiene asegurada la disputa de la semifinal del Uruguayo. Si la gana pasará a finales y eso determinará que sea Uruguay 1 o 2 en la Copa Libertadores, es decir que ingresará a fase de grupos.

Si pierde esa semifinal se deberá conformar con la Sudamericana y Uruguay 2 será el segundo de la Tabla Anual una vez terminado el Clausura. Si City Torque termina segundo en la Anual y elige ser ahora Uruguay 3 será el tercero de la Anual el que vaya a la Libertadores. Peñarol especula con esas cartas mientras su presidente pasa una señal clara: ir por el Clausura para meterse en la definición del Uruguayo.

Los que siguen en orden de consulta conforma a su actual posición en la Anual son Liverpool y Wanderers. El primero ya eligió ser Uruguay 4 en la Copa. Lo eligieron porque está será su segunda participación en el certamen, tras su debut en 2011, donde jugó con Gremio siendo eliminado en primera fase.

Wanderers y Peñarol y la plaza copera

Wanderers se reunía a última hora del domingo para analizar el tema, pero antes de dar a conocer su posición esperarán qué define City Torque que según pudo saber Referí contestará el lunes en horas del mediodía.