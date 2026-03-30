Llamado laboral de la Embajada de EEUU en Uruguay para asistente administrativo: requisitos y cómo anotarse

La Embajada de Estados Unidos en Uruguay abrió un llamado laboral para cubrir un cargo de asistente administrativo en su unidad de salud, con base en Montevideo.

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El puesto, denominado “Administrative Assistant (Health Unit)”, es de tiempo completo (40 horas semanales) y está dirigido a todos los interesados, sin restricciones de origen , según detalla la convocatoria oficial.

La persona seleccionada será responsable de coordinar y ejecutar funciones administrativas en la unidad médica , actuando como enlace entre el equipo de salud, funcionarios de la misión, familiares, personal local y proveedores del sistema sanitario.

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Entre sus tareas principales, deberá facilitar la comunicación entre distintas áreas y coordinar servicios médicos y administrativos , bajo la supervisión de especialistas médicos del servicio exterior.

Embed - Embajada de los Estados Unidos en Uruguay on Instagram: " Trabajá con nosotros Estamos buscando sumar tres profesionales a nuestro equipo en la embajada Administrative Assistant – Health Unit Human Resources Assistant Consular Assistant Conocé más sobre el puesto, requisitos y cómo postularte aquí: [https://uy.usembassy.gov/es/jobs-es/] Tenés tiempo hasta el 9 de abril. No te pierdas la oportunidad de integrarte a un gran equipo! " View this post on Instagram

Requisitos y condiciones

Para postularse, se exige contar con al menos dos años de experiencia como asistente administrativo u office manager, además de dos años de estudios terciarios.

También se requiere manejo de inglés y español a nivel operativo, así como conocimientos en sistemas de gestión de oficina, atención al cliente y principios básicos de contabilidad.

El cargo demanda habilidades en herramientas informáticas como Microsoft Outlook y el paquete Office, además de capacidades para trabajar bajo presión, organizar tareas múltiples y manejar información confidencial.

Proceso de selección y plazos

El llamado estará abierto hasta el 9 de abril de 2026, y los postulantes deberán completar el formulario correspondiente y presentar la documentación requerida.

La posición es permanente, sujeta a la aprobación de un período de prueba y a la obtención de la certificación de seguridad correspondiente.

Desde la embajada indicaron que el proceso de selección contempla criterios de igualdad de oportunidades, con un sistema de preferencias para determinados perfiles, como familiares de funcionarios o veteranos estadounidenses.

El organismo aclaró que solo se contactará a los candidatos seleccionados para continuar en el proceso.