Ciudad Vieja, obras y alumbrado: Cosse concentra en 2023 las apuestas más visibles de la gestión

"Me siento muy querida, muy acompañada. Lo agradezco profundamente y estoy poniendo todo de mí para trabajar por Montevideo, después veremos", respondió la intendenta Carolina Cosse cuando le preguntaron si se sentía candidata. La jerarca del Frente Amplio dijo que "no hay que apurarse", que hay que escuchar y caminar la calle, que "Montevideo está limpia como nunca antes".

Cosse pone paños fríos a cualquier mención a su precandidatura –más aún que sus eventuales contendientes–, pero ahora pisa a fondo el acelerador para concretar obras y proyectos en un año clave para cualquier aspirante a la presidencia: ese que antecede a la confirmación final de los nombres que competirán en la campaña electoral.

Su gestión inició con el plan ABC como buque insignia, con una serie de intervenciones por unos US$ 28 millones concentradas en los sectores más vulnerables del departamento. Lo que en un primer momento estuvo pensado para el primer año del período, como paliativo para las consecuencias de la pandemia, terminó transformándose en una especie de marca de la administración, con medidas en todos los ejes que llevan impresa esa sigla.

Sin embargo, en un contexto de caída de ingresos para la administración pública, la falta de obra pública e inversiones de gran porte aparecía como una de sus falencias, en contraste con un antecesor (Daniel Martínez) que hizo del "shock de infraestructura" su caballito de batalla. Martínez tuvo algo que Cosse no: un fideicomiso de US$ 94 millones cuya aprobación la garantizó en la Junta Departamental el entonces líder opositor, Edgardo Novick.

La actual administración intentó un formato similar el año pasado, pero los sondeos en la oposición no surtieron efecto y el anteproyecto nunca vio la luz. Luego apostó por un préstamo de US$ 70 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que, distinto a su uso histórico –basado solo en ampliaciones de saneamiento– destinaba buena parte de sus rubros a innovaciones de limpieza.

Tras un largo tire y afloje –que hasta puso al ministro de Ambiente, Adrián Peña, de su lado– la iniciativa también naufragó por la negativa opositora. Esa hubiera sido la inversión más potente de su período. El Frente Amplio denunció que eso respondía a una estrategia de "asfixia" del gobierno nacional hacia las comunas frentistas de Montevideo y Canelones.

Ahora, aproximándose a la mitad de su mandato, Cosse vuelve a la carga con un nuevo fideicomiso de unos US$ 35 millones. El crédito, que se aprobó en calidad de "grave y urgente" solo con votos del oficialismo –y la adhesión díscola del colorado Gustavo Facciola–, consiste en ejecutar todos los proyectos durante el 2023, y asegurar el repago para el final del período.

"Esto no son más obras: es adelantar en el tiempo las inversiones que ya estaban previstas en el presupuesto quinquenal. Es claro que es para que Cosse tenga obras para mostrar antes de la campaña electoral", criticó el edil blanco Javier Barrios Bove para fundamentar su negativa, añadiendo que el mecanismo lleva a pagar US$ 1,5 millones de interés. "Hoy no tiene obras de envergadura. Y para 2024, necesita mostrar obras", cuestionó.

Lejos de limitarse solo en el fideicomiso, el 2023 concentrará también otros dos proyectos a gran escala que vienen anunciándose desde hace varios meses. Uno es la peatonalización de tres calles en Ciudad Vieja –Rincón, Reconquista y Colón–, un sitio icónico de la capital que concentra una importante cantidad de oficinas y habitantes que circulan durante el día.

Intendencia de Montevideo

Nuevas luminarias LED que se terminarán de colocar en el 2023

El otro es la renovación de unas 70 mil luminarias por todo el departamento, lo que implica sustituir el 78% de toda la red. Este se remonta a la gestión Martínez, en una licitación que tuvo sus derivaciones judiciales por irregularidades en la adjudicación y que presenta retrasos en su implementación, aunque se van a terminar de colocar en 2023. Las nuevas luminarias tienen tecnología LED y se sumarán al tejido barrial, a avenidas importantes y a algunos puntos cercanos a paradas de ómnibus, que es uno de los ambientes más propicios para el acoso de género, según explicó en la Junta el director de la Unidad de Alumbrado, Pablo Chavarría.

Avenidas, contenedores y Villa Dolores

El nuevo fideicomiso promete reconstruir y ensanchar Batlle Berres, en el tramo entre el puente del Pantanoso y la Ruta 5, con ciclovía y veredas ampliadas. El proyecto formaba parte de un paquete del Fondo de Infraestructura Metropolitano impulsado por la administración de Tabaré Vázquez que el gobierno de Luis Lacalle Pou canceló. "Por suerte podremos recuperarla para que a partir del 2023 los vecinos de Sarandí y de Paso de la Arena puedan efectivamente tener esa obra que casi tuvieron en 2020 pero que se terminó cancelando", declaró el director de Recursos Financieros, Mauricio Zunino.

Similar iniciativa está prevista para la avenida Pedro Mendoza entre Instrucciones y Rinaldi, con ensanche y nuevas peatonales. El crédito generará además más de 60 intervenciones "en puntos críticos" –desde Tres Cruces y Pocitos hasta Brazo Oriental y Piedras Blancas–, entre las que se cuentan nuevos semáforos con sensores para detectar la cercanía de vehículos y así agilizar el tránsito.

El fideicomiso invertirá en contenedores intradomiciliarios –similares a los usados en Canelones, con uno para residuos mezclados y otro para reciclables– para unas 500 cooperativas de vivienda de más de 20 unidades. El proyecto presentado anuncia el fortalecimiento de las plantas de clasificación, mejoras en el servicio de recolección y el recambio del 25% de la totalidad de contenedores en las calles.

El director de Desarrollo Ambiental, Guillermo Moncecchi, indicó en la Junta que los nuevos recipientes tendrán tapas fijas y bocas más pequeñas, ante problemas asociados al hurgado en la vía pública. El jerarca de Limpieza, Ignacio Lorenzo, anunció en tanto que el servicio de denuncias al WhatsApp para intervenir en puntos enchastrados llegará al 100% del área con contenedores del departamento a partir del 2023.

Intendencia de Montevideo

Render de cómo quedaría el interior de la nave central del Mercado Modelo

Otro de los proyectos promete sacar los muros del parque de Villa Dolores por cerramientos más permeables y fomentar más jardines en el amplio predio. "El vecino que vive enfrente no tiene un muro grafiteado o enrejado, ni unas cabras malolientes del otro lado, sino un parque donde puede apreciar la naturaleza y algunos espacios supercuidados. En lugar de ardillas del Central Park tendremos pavos reales, que son los verdaderos dueños de Villa Dolores", adelantó en la Junta la directora de Cultura, María Inés Obaldía.

Otra parte propone renovar la nave central del Mercado Modelo. "Se plantea una importante refacción del interior del exmercado que permita consolidar y ampliar los usos públicos de ese importante espacio de nuestra ciudad y se plantea", dijo el director de Desarrollo Urbano, Martín Delgado.

Intendencia de Montevideo

El fideicomiso propone revitalizar parquecitos junto a las paradas de ómnibus

El fideicomiso presentado contempla también la revitalización de "parquecitos" situados junto a las paradas más concurridas y medidas para Punta Espinillo.