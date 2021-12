Claudia Fernández responde el cuestionario gourmet: ¿cuál es su receta para ganar un botón dorado?

Por Federico González - Especial para El Observador

Les quiero contar una anécdota personal que tengo con Claudia Fernández. Hace unos cuatro años tuve el privilegio de poder grabar unos videítos de cocina con ella. Hasta ese momento no la conocía personalmente, ella siendo una mega figura de nuestro país y también internacional, me generaba intriga con qué tipo de persona me iba a encontrar, ¿cómo me irá a tratar?

Desde un primer momento Claudia me trató como si nos conociéramos de toda la vida, super amable, cercana, generosa, colaboradora y hasta el día de hoy, siempre que la he contactado por algo, ella ha estado super dispuesta a ayudarme.

Se define como mamá, comunicadora y actriz, a lo cual agregaría también modelo y empresaria. A los siete años descubrió su interés por el arte, sin saber bien de qué se trataba. Más tarde, a los 14, empezó en el modelaje por “casualidad”. Así fue desarrollando una carrera que la llevó a triunfar en nuestro país y también en el exterior. Hoy es figura indiscutida de Canal 10 y se desempeña con un éxito arrollador como empresaria.

Frontal como pocas, no tiene pelos en la lengua para hablar de ningún tema. Es de carácter fuerte y cuando se pone una meta, no para hasta lograrla. Dueña de un cuerpo infaratante, Claudia Fernández es una marca registrada en el Río de la Plata y es nuestra, ¡es uruguaya!

Claudia se sumó a nuestro ping pong gourmet y éstas fueron sus respuestas:

1. ¿Del 1 al 10 que lugar ocupa la comida en tu vida?

La comida es algo que disfruto compartir con amigos, en familia, como para vivir, no vivo para comer .

2. ¿Un sabor que te recuerde a la infancia?

Sin dudas el helado casero de durazno que hacía mi abuela Pola.

3. ¿Qué no falta nunca en tu cocina?

Limones

4. ¿Dulce o salado?

Salado siempre, no soy muy amiga de lo dulce.

5. ¿Comida preferida?

El guiso de lentejas. Bien completo.

6. ¿Tu plato estrella?

Pollo a la naranja.

7. Me gustaría compartir una comida con…

Mi abuela que ya no está y mis hijos.

8. Tres cosas que no pueden faltar en una cena romántica

No soy romántica, con que no falte un buen vino tinto soy feliz.

9. ¿Cuál es es sabor más raro que hayas probado?

Sesos de mono en Tailandia no me gusto nada.

10. Nunca probaría…

Soy de permitirme nuevos sabores como dice una amiga (risas).

11. ¿Un pecado culposo?

La culpa no sirve de nada.

12. Nadie cocina como…

Mi abuela.