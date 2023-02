Claudia Umpiérrez: su nuevo rol en Telenoche, su retiro y el "peor momento" del arbitraje uruguayo

Apenas dos días después de anunciar su retiro del arbitraje profesional, que vino acompañado de un comunicado en el que criticó a las instituciones de jueces uruguayas y a algunos de sus colegas, Claudia Umpiérrez fue anunciada como la nueva incorporación del equipo de deportes del noticiero de Canal 4, Telenoche.

Pararse delante de cámaras no es del todo nuevo para ella: durante el Mundial de Qatar 2022 integró el equipo del programa de debate diario del canal, y antes, en otro plan, fue participante de MasterChef Celebrity, pero ahora el compromiso es de más largo plazo. Umpiérrez se presentará en el estudio tres veces por semana para aplicar su experiencia y el conocimiento técnico al análisis de los arbitrajes, y a resolver dudas o explicar decisiones de sus colegas locales o internacionales.

“Es un lugar que entiendo que a veces falta, se discuten situaciones porque falta el conocimiento técnico y me parecía que desde ese lugar estaba bueno poder aportar”, explicó la ahora exárbitra. “Me sorprendió la invitación, pero también es un desafío”, agregó.

Y comentó, con un giro discursivo que refleja lo reciente de su cambio de rol: “para mí es un aprendizaje. Yo no soy periodista, no estudié Comunicación. Soy abogada y soy...era, árbitra de fútbol. Lo que tengo es conocimiento técnico y experiencia de mi propia vivencia. No me pongo en el rol de periodista porque le estaría faltando el respeto a quienes lo son, pero sí aprendo en cada momento”.

Sobre este nuevo papel en la televisión, la diferencia entre lo que pasa en la cancha y se ve desde afuera, y su decisión de retirarse, Umpiérrez conversó con El Observador.

¿Te planteaste en algún momento trabajar en televisión siendo árbitra?

La verdad es que no me lo imaginé. Sí me proyectaba dando clases para árbitros, porque es algo que me gusta. No tanto la figura del veedor, pero sí lo de docente, de transmitir y explicar a los demás. Siempre a lo largo de mi carrera me tomé el tiempo, en mis trabajos, o en reuniones con amigos, de que entendieran, más allá de que a veces las discusiones son insalvables porque está la pasión de por medio (risas), pero cuando alguien tiene una duda técnica y vos se la explicás, con conocimiento y con consideraciones, además de con el reglamento puro y las interpretaciones que se manejan, la gente entiende. Se baja a un concepto que cualquiera que va al fútbol no lo tiene, y eso suma.

¿Al público le falta ponerse del lado del árbitro y entender cómo decide?

Es difícil que el hincha deje la pasión de lado, pero lo que no es difícil es intentar explicar una situación con argumentos y mostrando qué es lo que hacemos los árbitros en un partido. Después podemos resolver bien o mal, porque a veces uno en campo no logra ver todo lo que tendría que ver para tomar la mejor decisión. Hay jugadas que son discutibles, jugadas grises, como las llamamos nosotros, que se pueden interpretar de distintas formas, pero el árbitro siempre tiene que tomar una decisión, o sanciona o no sanciona. Y esto es lo mismo. Mi idea en el noticiero es analizar las situaciones que pueden resultar polémicas, que a veces no son polémicas, y tomar una decisión en base a ese análisis, sin importar quién es el compañero. Entiendo que soy objetiva y tampoco si alguien me cae bien le voy a hacer un análisis suavecito o le voy a defender la decisión, porque no sería honesta con mi forma de ser, me he manejado siempre de otra manera, y por algo hoy estoy afuera también.

¿O sea que no es difícil analizar a colegas con los que hasta hace días eras compañera?

La crítica fue algo que como árbitra nunca me molestó. Si la crítica es constructiva, ayuda. El análisis hecho por otro árbitro, o por un instructor o un asesor que te hace una devolución, es parte del crecimiento. De repente en el momento capaz que no lo compartís, y después cuando lo mirás en frío te das cuenta que hay elementos que en la cancha no pudiste analizar, y el que lo estaba viendo de afuera lo vio y te lo marcó. Y lo tomás para mejorar. Obviamente que no me gustaba la crítica que se metía con la deshonestidad, o cuando se habla de robo, esas palabras nunca van a salir de mi boca. Solo voy a analizar lo técnico y en base a fundamentos.

¿Es complicado para un árbitro trabajar entre cuestionamientos continuos?

Es difícil abstraerse, porque acá además somos poquitos y nos conocemos todos. Creo que lo más difícil es cómo afecta a la familia, el daño colateral. Porque uno ya tiene una coraza, a medida que vas subiendo de categoría vas teniendo una mayor exposición, y si le arbitrás en primera a un grande tiene otra caja de resonancia, eso es así. Yo intentaba abstraerme y saber que no era la mejor cuando me iba bien, ni la peor cuando me iba mal. En 20 años acerté y le erré muchas veces, pero eso no me definía como árbitra. Siempre hacía el análisis desde ahí. Yo salía de la cancha sabiendo que había dado todo lo mejor, y que a veces las cosas salían como uno las planificaba y otras veces no, como pasa en cualquier trabajo. Pero obviamente el fútbol moviliza, cambia el humor de la gente y el lunes en la oficina todo el mundo lo comenta y pregunta.

Gentileza Canal 4

Umpiérrez anunció su retiro del arbitraje el pasado 31 de enero

¿Qué es lo más difícil de manejar para un árbitro?

El humor en casa después de un partido que no salió como querías. Eso me costó y lo trabajé mucho en terapia, porque no estaba bueno que si tuve partido el domingo después mi hija me viera el lunes, el martes, mal. Vos querés tener un partido para olvidarte del anterior cuando te va mal. Sacarte ese mal recuerdo, como cualquier deportista. La terapia me ayudó a dar vuelta la página rápido y no quedarme ahí, incluso durante el partido. Hay que manejar mucho la concentración y la fuerza mental para seguir tomando decisiones correctas y abstrayéndote de algo que quizás fue equivocado, que no es una tarea sencilla tampoco.

¿Cómo fue para vos tomar la decisión de retirarte?

Era algo que lo tenía ahí y me costaba mucho decir "es hora de irme". Porque realmente tenía la ilusión de retirarme arbitrando un partido. Después de 20 años, nadie espera que la salida sea así. Pero muchas veces las cosas no tienen los finales que uno quiere. Además de mis problemas políticos en la interna, yo tuve una lesión que fue muy rebelde, por la que me tuve que operar dos veces, tuve que drenar un quiste que me quedó, y eso en algún momento empezó a hacer que yo me visualizara más afuera que adentro de la cancha. Y lo fui preparando. Si bien no tenía la decisión tomada, la posibilidad estaba y tenía que estar preparada para eso. Este año cuando empezó la temporada y tuve un nuevo problema, que no me convocaron a la pretemporada, ya sentí que era el momento. Volver a un lugar en el que amé mucho lo que hacía y que realmente disfrutaba, y que durante un tiempo se hizo bastante tóxico, para sentir que la cosa seguía con rencores, no, ya está, no lo quiero hacer más. Fue una decisión difícil, pero que también como la venía pensando, no fue de un día para el otro, y eso ayudó a tomarla.

¿Es un ambiente complicado el del fútbol?

El problema del fútbol es el poder y el dinero que se mueven. Y en todos los ambientes donde hay tanto poder y dinero, generalmente la cosa se complica. Mientras no hay problemas de disputa por lugares importantes, no pasa nada. Cuanto más abajo estás, menos problemas hay. Es una lástima, porque el fútbol es un deporte hermoso, y todos los que somos parte, desde los jugadores hasta los periodistas, lo hacemos también por pasión. Pero cuando la política y el dinero son los que generan mal ambiente, y sentís que ya no se juega por el amor a la camiseta, no está bueno. Yo creo que eso se perdió hace tiempo acá.

¿Denunciar esas cuestiones también te costó tu carrera?

Y sí, porque es ser políticamente incorrecto. Todo el mundo sabe que pasan cosas, pero nadie lo dice. Y todos siguen haciendo la plancha. Eso es lo que está bien visto, quedarte callado y seguir. Pero no todo el mundo está dispuesto a pagar ese precio y seguir viviendo situaciones que no van con la forma de ser de cada uno. Creo que ahora estamos pasando uno de los peores momentos en el arbitraje. Y es un sentimiento que comparto con mucha gente que está adentro y afuera del rubro.

¿Por qué lo ves así?

Lamentablemente se normalizó el amiguismo, que la gente deje de llegar a los lugares importantes por la capacidad, sino por ser amigo. Si todos los que empiezan a llegar no lo hacen por capacidad, sino por contactos, y a eso sumale que pasa con instructores o directores del departamento de arbitraje, hace que pierdas la posibilidad de preparar bien a los árbitros. Se pierde en formación y en calidad. Entonces llega un momento que sentís que estás en un lugar que no te aporta nada. Y en los últimos años a nivel nacional sentía eso, que nadie me podía aportar nada, y que las críticas que me hacían incluso estaban desactualizadas, porque iba a un torneo internacional y me decían todo lo contrario. Y ahí me preocupaba. En la interna buscamos que se diera un cambio por el bien del colectivo, pero el colectivo no lo quiso y eso es parte de la democracia. Hubo elecciones, perdimos por cinco votos, y ahora la cosa sigue como estaba antes o peor.

Leonardo Carreño

Claudia Umpiérrez dirigiendo

¿Ahora que te toca estar de este lado, está naturalizado o al menos hay más costumbre de ver a mujeres hablando de fútbol en los medios?

De niña miraba mucho Estadio Uno, que estaba Silvia Pérez que para mí es una crack del periodismo deportivo. La miraba y decía "¿cómo resiste en esa mesa?". Me llamaba la atención como tenía su personalidad y sus conceptos y los defendía. Y me despertaba admiración, tanto ella como otras mujeres que salían de lo común y estaban en lugares que les hacían sentir que no era su lugar. Pero creo que hoy por hoy eso no pasa, es más común, hay muchas chicas en todos los canales con mucha capacidad, y seguro habrá otras tantas. De a poco vamos ganando espacio y eso está bueno, porque también se muestra que llegás por capacidad. Como te decía, yo no vengo a plantarme como periodista, sino como analista. Que yo sea árbitro no me da ni la razón ni mayor autoridad que un periodista deportivo, lo que sí es que voy a manejar ciertos conceptos que los periodistas no manejan porque no saben las reglas. Para mí los periodistas deberían saber más la regla para incluso ayudarlos al hacer análisis. Ahora trabajando acá intercambiamos y me preguntaban mucho, y eso es riquísimo, nos ayuda a todos.