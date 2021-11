Coalición promoverá beneficios tributarios y laborales a los padres para fomentar la natalidadhijos

Varios diputados de la coalición de gobierno presentarán en las próximas semanas una iniciativa integral que promoverá estímulos a nivel económico y legal para así fomentar la natalidad en Uruguay, a través de la premisa de otorgarle una "mayor libertad" a los padres que deseen tener más hijos.

El grupo de trabajo está integrado por los nacionalistas Rodrigo Goñi y Álvaro Dastugue y la colorada María Eugenia Roselló, junto a Silvana Pérez Bonavita (Cabildo Abierto) y Daniel Peña (Partido de la Gente).

En diálogo con El Observador, Goñi fundamentó la necesidad de encarar seriamente una serie de apoyos que "muevan la aguja" para que el tema económico "no sea un obstáculo" a la hora decidir tener o no un hijo.

"No queremos empujar a nadie, pero estamos convencidos de que muchas familias quieren tener más hijos y, por razones económicas o laborales, no lo hacen", apuntó el diputado. El concepto es se puede elegir "libremente" y sin condicionamientos circunstanciales, tener más hijos. Algo que, según su opinión, hoy no existe.

Goñi sostuvo que es notorio que Uruguay tiene uno de los índices de natalidad más bajos del mundo, lo que representa un problema.

El proyecto ya cuenta con el visto bueno de varios integrantes del gobierno, que deberá ser el eleve el texto final del Parlamento, debido que varios de los temas que incluye son de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo.

El diputado adelantó que el planteo incluirá la posibilidad de que las parejas puedan realizar deducciones extraordinarias por IRPF o Impuesto al Patrimonio y compensar así, por ejemplo, gastos en educación.

El documento incluirá también varias medidas a nivel laboral: posibilidad de reducción de jornadas de trabajo, ampliación del régimen de teletrabajo, entre otros aspectos.

Consultado, Goñi adelantó que el proyecto no hará mención a opciones sexuales determinadas, aunque irá en el sentido de destacar la importancia del "rol de la familia" como "el mejor lugar para que podamos traer a los hijos al mundo".

Por lo pronto, ya se recibió el apoyo de los ministros con los que, hasta el momento, el grupo ha dialogado. Entre ellos el de Salud Pública, Daniel Salinas, definido como el que dio el "empujón inicial" a este trabajo.

En el marco de la discusión de la Rendición de Cuentas, el ministro había advertido en julio sobre la necesidad de un diálogo político para analizar soluciones. Salinas sostuvo en ese momento que el problema de la baja natalidad representa un problema social, que derivará en que "en algún momento", el sistema de seguridad "se caiga".

El proyecto también cuenta con el apoyo de Martín Lema (Desarrollo Social) y Mieres (Trabajo). Queda pendiente el encuentro con Economía y Finanzas.

La diputada Roselló dijo apostar a un trabajo en conjunto para favorecer la necesidad y así abordar en forma urgente el grave problema que enfrenta el país y que tiene efectos concretos: con cada vez menos cotizantes y una mayor población pasiva a atender, la crisis de la seguridad social se agudiza. Una crisis que, a través de los beneficios que se proponen, el mismo sistema deberá revertir.

"Consideramos que es necesario dar apoyo a las familias y así invertir en el futuro", señaló,

El documento final, que se pretende presentar antes del 15 de diciembre, cuando comenzará el receso parlamentario, incluye incentivos definidos a través de un estudio de la legislación vigente en otros países, como Alemania, Francia y los Estados Unidos. Por ejemplo, a través de mayores períodos de licencia para madres y padres, cuya duración además deberá equipararse.

A fines de octubre del senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, propuso en el Parlamento triplicar el actual margen de deducciones impositivas anuales por hijo, además de la extensión de la licencia paternal por hasta 45 días anuales