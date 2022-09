La amenaza de "Coco" Parentini a Heber: "Sé a dónde vas, a qué lugares concurrís y cuántos hijos tenés"

Según el fiscal Fernando Romano, Edwin "Coco" Parentini amenazó al ministro del Interior, Luis Alberto Heber y al director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Luis Mendoza, para recuperar "algunos beneficios que tenía antes y se le cortaron". Parentini se encuentra preso en un sector de máxima seguridad de la cárcel de Santiago Vázquez (ex Comcar).

Romano, encargado de llevar adelante la investigación por las amenazas, contó cómo llegaron las cartas a las autoridades.

Según dijo, el 10 de julio, un oficial de la cárcel fue al sector de Parentini, de máxima seguridad, y se encontró con una serie de "notas adentro de un cuaderno". En ese momento, "la persona privada de libertad le entrega esas notas (al policía)", donde estaban incluidas las dos cartas con una "amenaza clarísima" dirigida a Heber y a Mendoza. Así lo narró Romano este miércoles en diálogo con Punto de Encuentro (Radio Universal).

"Sé a dónde vas. Sé a qué lugares concurrís. Sé cuántos hijos tenés. Tengo gente afuera", dicen las cartas, según Romano. Las misivas fueron pasando por varios funcionarios hasta que llegaron a las autoridades.

"La amenaza se la entrega a un funcionario policial. El funcionario policial se la entrega al director de ese sector de máxima seguridad. Y el director de máxima de seguridad se lo entrega al director del INR. Y el director del INR pone en conocimiento al ministro", contó.

Parentini, barra brava de Peñarol, fue condenado a 28 años de cárcel por ser el autor intelectual de la muerte de Lucas Langhain, un hincha de Nacional que caminaba por 8 de Octubre, en medio de los festejos por el campeonato que los tricolores habían conseguido en aquel diciembre de 2019. Gaby Esteban Costa apareció en una moto junto a su pareja por la calle Presidente Berro y disparó hacia la avenida donde caminaban los hinchas. Costa cometió este hecho a cambio de pasta base que le ofreció Parentini

El "Coco" además ha sido protagonista de varios hechos delictivos, dentro y fuera de la cárcel.

Actualmente se encuentra solo en una celda. "No convive con nadie más", por eso "no hay ningún otro citado" en la investigación por las amenazas, explicó Romano.

Según el fiscal, Parentini está buscando "salir de ese sector" y que se restablezcan "algunos beneficios que tenía antes y se le cortaron". "Está buscando que las autoridades lo movilicen de ahí y le entreguen algún aparato celular", indicó Romano.

De todas formas "no van a trasladarlo, eso seguro", consideró el fiscal. "Pero todavía no me entrevisté ni con el director (del INR), ni con el ministro. El ministro y el director seguramente me digan que no va a ser trasladado".

Romano le tomará declaración este miércoles a Mendoza y el jueves a Heber. Ya lo hizo con el director del sector donde se encuentra Parentini y con el oficial que recibió las notas.