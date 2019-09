Colorados denuncian a Amado por la utilización de José Batlle y Ordóñez

El Partido Colorado denunció este lunes ante la Corte Electoral al diputado Fernando Amado por la utilización de la imagen de José Batlle y Ordóñez en una serie de spots en el lanzamiento de su lista a la Cámara de Representantes.

Amado militó toda su vida en el Partido Colorado, pero en 2018 se fue de la colectividad fundada por Fructuoso Rivera y luego que fracasara su acuerdo con Pablo Mieres anunció que votará dentro del lema Frente Amplio con un sector denominado Unión de Izquierda Republicana (Unir).

“Nos encontramos para impulsar el progresismo y defender el batllismo de Don Pepe”, dice la leyenda del video que se difundió a través de la televisión abierta y redes sociales.

HOY lunes 9, a las 19 horas, el Batllismo de Don Pepe, arranca la campaña electoral junto a @Dmartinez_uy lanzando su lista 9.

Lugar: Rivera y Ponce

Los espero!

PD: No se suspende por lluvia. El acto es en una carpa especialmente acondicionada para este tipo de eventos. pic.twitter.com/Mv7geuB1a2 — Fernando Amado (@fernando_amado) September 9, 2019

La denuncia señala que es un “hecho notorio” que José Batlle y Ordoñez es la “figura más importante de la historia del Partido Colorado”, y en tal sentido “su utilización por parte de otro lema vulneraría un valor muy caro para nuestra democracia, como es el de las identidades partidarias”.

En el texto, los colorados expresan que Amado es “consciente” de que su proceder no es correcto y citan declaraciones que hizo a Montevideo Portal, en las que dijo que no mantuvo el nombre de “Batllistas Orejanos” porque se había cambiado de partido.

“Si pudiéramos haber mantenido el nombre, de repente lo hubiéramos mantenido, pero hay un tema legal -y creo que está bien-, que implica que tú no podés utilizar una palabra o hacer mención a una figura históricamente vinculada a un partido si no estás dentro de él. No podíamos usar la palabra 'batllistas' fuera del Partido Colorado. Entonces, teníamos que cambiar el nombre y aprovechamos, nos vino muy bien, porque nos permite presentarnos en nuestra nueva versión: fuera del Partido Colorado y dentro de una coalición de izquierdas, nueva”, dijo.

Los colorados basan su argumentación en un antecedente del año 2016 en el que la corporación ofició al Frente Amplio a dejar de utilizar imágenes de Batlle y Ordóñez y Wilson Ferreira Aldunate, durante las elecciones a la presidencia de la coalición.

“Sería deseable que en el marco de la campaña electoral se respeten las identidades y tradiciones partidarias, procurando mantener un buen clima y evitando generar confusión en los votantes”, sentencia el texto presentado por el Comité Ejecutivo Nacional.