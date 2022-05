Colorados presionan a Economía y reclaman recursos para cumplir con la reforma educativa

La reforma educativa fue uno de los principales compromisos asumidos por la coalición política que triunfó en 2019 y que hoy es gobierno. Fue también una de las prioridades que fijó el presidente Luis Lacalle Pou el pasado 27 de marzo, una vez que quedó atrás el párate obligado por la campaña que confirmó la vigencia de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Fue el primer tema que mencionó el mandatario al ser consultado por los desafíos que había que atender en lo que queda de esta administración.

Los colorados le recuerdan ahora esa promesa. También que, si se se pretende cumplirla, hace falta algo más que voluntad, y no hacerlo tendrá consecuencias políticas.

El viernes pasado Azucena Arbeleche reunió a varios integrantes del oficialismo, donde adelantó una serie de medidas sociales focalizadas en los sectores más vulnerables de la población y que fueron anunciadas este martes. Antes de retirarse, el expresidente Julio María Sanguinetti le dejó un aviso a la ministra: para su partido, la prioridad en la próxima Rendición de Cuentas es la educación. En particular, reclamarán recursos para hacer realidad la transformación educativa que pretende llevar a cabo la Administración Nacional de Educación Pública (Anep).

"Es fundamental darle financiamiento a lo que fue un compromiso asumido por toda la coalición", dijo a El Observador el diputado Felipe Schipani (Ciudadanos). "Fue ratificado además por el presidente después del referéndum", apuntó.

Schipani sostuvo que la reforma educativa es uno de los desafíos más importantes que enfrenta el país. Allí el diputado insistió en un concepto que ha venido mencionando en los últimos días: si esa reforma no puede iniciarse en este período por falta de recursos, será un fracaso. Schipani fue más allá y aseguró que este será un fracaso político, cuyas consecuencias deberán ser asumidas por toda la coalición. Además de las que, a nivel educativo, representará para varias generaciones de jóvenes que seguirán viendo frustrado su deseo de superación a través de la enseñanza pública.

Para el legislador hay una fecha clave: en marzo de 2023 se tiene previsto comenzar a implementar la transformación curricular en los primeros años de todos los ciclos educativos. "Es impensable" hacerlo "sin recursos", dijo. En particular, para formar y "no largar solos" a los docentes que deberán llevarlo a cabo.

El presupuesto de la ANEP preveía el año pasado un total US$ 32 millones, que en gran parte no fueron contemplados por Economía.

El diputado recordó que el año pasado, luego de negociaciones, el MEF aceptó otorgar algunos recursos extraordinarios para la educación, que resultaron insuficientes y que, en algunos casos, no se llegaron a implementar. La Rendición de Cuentas que entró en vigencia el pasado 1° de enero preveía destinar a la ANEP el 3% de lo recaudado en una prevista subasta del espectro radioeléctrico que el Poder Ejecutivo tenía previsto llevar adelante.

Por esa vía se preveían recaudar unos US$ 150 millones, por lo que la enseñanza iría a percibir unos US$ 4,5 millones. Pero, como esa subasta aún no se llevó a cabo, los recursos jamás llegaron a la educación.

"La anterior Rendición de Cuentas fue la de la primera infancia. Esta debe ser la de la educación", reclamó. La referencia era al Bono Crianza, una transferencia directa que el gobierno había presentado para beneficiar a familias de escasos recursos con niños pequeños a cargo. Los colorados, de la mano de Sanguinetti, habían cuestionado esa prioridad. Luego de un intenso diálogo, se acordó distribuir los US$ 50 millones previstos para el programa entre ese bono, los Centros CAIF y el Ministerio de Salud Pública.

Los colorados ponen el foco en el buque insignia de la gestión que viene llevando a cabo Robert Silva en la ANEP: los Centros María Espínola, comunes a Secundaria y UTU. Las autoridades tienen el objetivo de que 60 centros de este tipo estén en funcionamiento al finalizar el quinquenio. "Habrá que financiarlos", señaló Schipani.

El partido también apunta que existe un financiamiento asegurado para otro de los "pilares" de la reforma educativa, como la profesionalización de los docentes.

Schipani adelantó que la ANEP elevará en las próximas semanas una propuesta presupuestal "razonable" para cumplir con todos estos objetivos y que "perfectamente" puede ser financiada sin afectar el orden de las cuentas públicas. "Descuento que habrá sensibilidad para atender esto", dijo, en referencia al Ministerio de Economía.