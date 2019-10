Comisión de Ética del Partido Nacional está reunida para expulsar a Moreira

La Comisión de Ética del Partido Nacional se encuentra reunida este sábado para dar un tratamiento exprés a la expulsión del intendente de Colonia, Carlos Moreira, luego de que se filtraran dos audios en los que le propone a la edila de su partido María José García tener sexo a cambio de ampliar los cupos para las pasantías en la comuna.

El escándalo de los audios de Moreira explotó en filas nacionalistas a nueve días de la elección nacional y, por eso, los blancos procuran un tratamiento exprés para expulsarlo del partido para los que afecte lo menos posible.

La comisión integrada por los abogados nacionalistas, Carmen Asiaían, Jorge Bartesaghi, Augusto Durán Martínez, Eduardo Lombardi y Gonzalo Lorenzo, se encuentra reunida para dar tratamiento a la situación que involucra a Moreira y que este viernes, al conocerse los audios, la candidata a vicepresidenta, Beatriz Argimón, en calidad de presidenta del directorio, les elevó.

Según supo El Observador, la comisión pretende escuchar los descargos de Moreira para emitir su fallo este mismo sábado.

Moreira va segundo al Senado, detrás de Jorge Larrañaga, en la lista de Alianza Nacional, y su suplente es Jorge Gandini, que encabeza la lista a Diputados por Montevideo. La aspiración de los blancos es que, en caso de que obtenga los votos no asuma su banca. Pero esa es en realidad una decisión que corre por su cuenta. La Corte Electoral no puede darle de baja de la lista por los tiempos electorales que corren y si obtiene la banca, será suya y no del partido.

Argimón dijo ayer en Melo que “por las características de los episodios, por encima de los tiempos electorales. Si hay algo importante en estos tiempos, es que estos temas no tienen doble lectura. Efectivamente ya está convocada la comisión de ética”.

Lacalle Pou por su parte afirmó que “la confianza se gana y se construye con el ejemplo” que tienen que dar “por ser dirigentes políticos”.

Larrañaga tras afirmar que el contenido de los audios es "inaceptable" afirmó: "Nunca pensé estar en una situación de estas características cuando estamos a nueve días de una instancia electoral. Hemos luchado enormemente y vamos a seguir haciéndolo. Lamentablemente, nos pesa mucho", aseguró.