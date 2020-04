Comisión de expertos asesorará al gobierno para guiar salida de la emergencia

El presidente Luis Lacalle Pou formó una comisión de expertos liderada por el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, que asesorará al gobierno en la salida de la emergencia sanitaria, que será gradual, lenta y siempre teniendo en cuenta la perspectiva sanitaria.

"Se ha generado un grupo al más alto nivel que va a compartir con el gobierno su conocimiento", señaló el mandatario y agregó que lo integrarán los científicos Rafael Radi, Fernando Paganini y Henry Cohen.

En vez de "día después" Lacalle Pou eligió hablar de una "nueva normalidad" que implicará un "distanciamiento social sostenido", no así un "aislamiento".

Sin embargo, no hay fechas previstas ni nuevas actividades que se vayan a retomar, ya que primero se evaluará el reinicio de la construcción y la vuelta a clases voluntaria en 542 escuelas rurales del país, a excepción de Canelones.

Alfie señaló en la conferencia que los uruguayos tendrán que acostumbrarse a "algo distinto", al menos "por un tiempo".

"Lo que se va a hacer es tener sectores que progresivamente irán volviendo a su nueva normalidad. De a poco, pero previamente tendremos totalmente testeados los anteriores", explicó el economista.

El director de la OPP también subrayó que los científicos y matemáticos que integran ese grupo podrán "advertir con bastante anticipación" si la situación es "sostenible" o si es aconsejable "dar un paso atrás".

Leonardo Carreño

La comisión está integrada por Rafael Radi, Fernando Paganini y Henry Cohen

"No se darán pasos adelante hasta no tener chequeos. Paso corto y chequeo", describió Alfie, quien agregó que la sociedad deberá acostumbrarse con paciencia a los cambios. "No todo se puede hacer en un momento ni rápidamente", reafirmó.

Si bien esa comisión de expertos asesorará al gobierno, la responsabilidad, según remarcó Lacalle Pou, de cada una de las medidas que se tomen recaerá sobre el presidente de la República.

Lacalle Pou también señaló en más de una ocasión que la mayoría de los uruguayos hizo un "uso responsable de la libertad" en el último mes, pero que es necesario aplicar un "distanciamiento social sostenido" mientras dure la emergencia sanitaria.

"El mundo ya no va a ser el mismo —y sin perjuicio de ser grandilocuente— en estos tiempos que vienen va a haber una nueva normalidad que estamos testeando y probando. No es olfato e intuición. Sino ejecución en base a estudios, ciencia, conocimiento del sistema de salud y al respaldo de ese sistema", afirmó el mandatario.

Consultado sobre las características de esa "nueva normalidad", Lacalle prefirió no adelantar qué actividades tiene en mente para que sean retomadas en las próximas semanas, aunque explicó que el cambio "sustancial" es el de "distanciamiento" por "aislamiento".

"Los que van a iniciar sus actividades tienen que acostumbrarse a este distanciamiento", advirtió. "Ya nos parece muy raro que alguien se dé la mano o un beso. ¿Hasta cuándo vamos a vivir así? No lo sabemos".

Si bien muchos sectores de la economía pidieron al gobierno retomar la actividad y otros lo opuesto, Lacalle señaló que la perilla que rige es la "sanitaria".

Los últimos datos del gobierno dan cuenta de 508 casos confirmados de covid-19 en el país, mientras que se mantuvo la cifra de 9 muertos. Además, hay 294 pacientes recuperados y 205 con la enfermedad en curso. Hay 12 personas en cuidados intensivos.