Comisión de Vacunas define este miércoles sobre inoculación a menores de 12 años

La Comisión Nacional Asesoras de Vacunas (CNAV) se reunirá este miércoles para discutir la aprobación de la vacuna Pfizer contra el coronavirus para menores de entre 5 y 11 años. La fecha era esperada por autoridades del Poder Ejecutivo, que buscan acelerar el proceso para no perder la oportunidad de acceder a las vacunas para este grupo a través del contrato con Pfizer, y por distintos legisladores que buscan más información sobre los efectos de la vacuna en los niños de esas edades.

La discusión sobre esta aprobación se generó en torno a dos ejes: en primer lugar el ascenso de casos producto de brotes en niños de esta edad en las escuelas a mediados de octubre –junto a los no vacunados– que surgió de la mano de la predominancia en el país de la variante Delta, y que llegó a poner en tela de juicio la continuidad de la presencialidad en la educación primaria. Luego se confirmó la autorización del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos para vacunar a niños de entre 5 y 11 con Pfizer.

El "cuanto antes mejor" del gobierno

El secretario Delgado anunció que el contrato con Pfizer prevé la compra de vacunas para menores de 12 años

Cuando el gobierno firmó la extensión del contrato con Pfizer el 28 de octubre, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, explicó que dentro las nuevas 3.7 millones de vacunas reservadas se incluía en el contrato la posibilidad de que, luego de la aprobación de la CNAV, 580.000 vacunas pasaran a ser las correspondientes para los menores de 12 años, que calculan son entre 280 y 290.000 en el país y necesitan dos inyecciones en un periodo de 21 días. Esto es necesario debido a que las dosis para este grupo son menores a las de los mayores (10 mililitros en lugar de 30) y se empaquetan en cápsulas distintas.

Por esto, fuentes de Presidencia confirmaron que querían acelerar el proceso de validación, debido a que tomaban como prueba suficiente la aprobación de la CDC estadounidense, y no querían perder lugares en la fila para adquirir las vacunas para estos menores. Así, Delgado dijo el 2 de noviembre que quería que la comisión de vacunas se expidiera "cuanto antes mejor" sobre este tema.

Fuentes del Ejecutivo indicaron el 3 de noviembre que el presidente, Luis Lacalle Pou, quería a la población escolar vacunada para el inicio de clases en 2022. El subsecretario de Salud, José Luis Satdjian, confirmó a El Observador que "probablemente" la vacunación comenzaría en esa fecha.

Pediatras aprueban y legisladores cuestionan

El diputado cabildante Eduardo Lust pidió información sobre la recomendación de los pediatras de vacunar a los menores de 12 años

El 17 de noviembre la Comisión Directiva de la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP) compartió un comunicado en Twitter en el que recomendaba la vacunación a menores de entre 5 y 11 años con la vacuna de Pfizer luego de “analizar los datos epidemiológicos actuales y basándose en argumentos técnicos con un sólido respaldo científico”. Añadió que “los beneficios del proceso de inmunización son muy claros".

🔴 Sobre la vacunación contra Covid-19 en niños y niñas de 5 a 11 años. pic.twitter.com/tyaql5iHrh — Mi Pediatra (@SUP_uruguay) November 17, 2021

La directiva de la SUP se basó en un informe de su Comité de Infectología Pediátrica y Vacunas que afirma que "por amplia mayoría" se recomienda esta acción "estando atentos a los reportes de seguridad, eficacia y efectividad en países que ya han implementado dicha estrategia, así como a la generación de nuevas evidencias de países que utilizan otras plataformas para esta franja etaria".

Este estudio citó los estudios realizados por Pfizer, que muestran una efectividad de 90,7% a los 7 días de la segunda dosis, y un bajo índice de efectos secundarios: no "se registró ningún caso de peri / miocarditis", sostiene, aunque aclara que sí se divisaron reacciones comunes como "dolor en el lugar de la inyección", cansancio y dolor de cabeza.

Cuatro legisladores de Cabildo Abierto pidieron este martes a la sociedad de pediatras que justifique públicamente y con pruebas documentadas esa recomendación. “El tema está tan politizado que quiero escuchar argumentos científicos, para poder defender o no acompañar la decisión de vacunar a los menores”, dijo a El Observador la diputada cabildante Elsa Capillera.

El representante de ese partido Eduardo Lust citó en Twitter un informe del 9 de noviembre del Comité de Farmacología y Terapéutica de la SUP que no recomienda inyectar a los menores de 12 años. La decisión de este comité, conformado por siete pediatras, se sostiene en que "no hay datos suficientes para asegurar que la vacunación de niños contribuya a la inmunidad de rebaño", ni que esta "previene el ausentismo escolar" mientras los adultos no estén vacunados. Aseguró que los datos de seguridad de la inoculación a este grupo "son limitados".

Ni a favor ni en contra.

INFORMACIÓN

Siete Profesores de la Fac.deMedicina ,integrantes del Comité de Farmacología de la Soc.Uruguaya de Pediatría,”no consideran oportuno ofrecer una vacuna aprobada para uso de emergencia de forma universal en menores de 12 años”.

“Posición”: pic.twitter.com/z8CEOihGCh — Dr. Eduardo Lust (@LustEduardo) November 20, 2021

Por su parte, el diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI) César Vega pidió este lunes que no se apruebe la vacunación a menores de 12 años. “Es una especie de bomba de tiempo” sostuvo a El Observador el diputado, que se preguntó “qué puede saber un pediatra sobre una vacuna que además es experimental”.

Resto del mundo

Israel comenzó la vacunación a menores de entre 5 y 11 años con Pfizer el 14 de noviembre

El primer país en autorizar la vacunación para menores de 12 años fue Cuba, que el 5 de setiembre comenzó a vacunar niños desde los 2 años, con la dosis cubana Soberana 02. En el plano sudamericano el primero fue Chile, que inoculó por primera vez a personas de entre 6 y 11 años el 14 de setiembre con Sinovac y Pfizer. En el continente se suman los casos de Argentina, que abrió su registro para menores de 12 años el 7 de octubre, y Colombia, que comenzó el 31 de octubre con Pfizer y Sinovac para niños de entre 3 y 11 años.

El país que marcó la referencia para Uruguay fue Estados Unidos, que comenzó con su inoculación a este grupo con Pfizer el 2 de noviembre. A esto se le sumó uno de los principales actores de la pandemia y la vacunación contra el coronavirus en el mundo: Israel, que arrancó su plan de vacunación a menores de entre 5 y 11 años, también con Pfizer, el 14 de noviembre.