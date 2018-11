Comisión por voto en el exterior empieza a sesionar sin la oposición que busca frenarlo

La ley que interpreta los derechos y obligaciones inherentes a la ciudadanía, con la que el oficialismo busca que se legisle el voto de los uruguayos que viven en el exterior, se pondrá en acción a partir del martes 27 cuando se reúna por primera vez la Comisión Honoraria –creada por la norma- que deberá elaborar un nuevo proyecto para regular la forma en la que se instrumentará el sufragio fuera de fronteras. La Comisión no sesionará a pleno porque la oposición se negó a participar pero eso no inhabilitará su funcionamiento, ya que no se prevé un quórum mínimo.

El grupo que tendrá como cometido buscar mecanismos para el voto de emigrantes está presidido por la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), delegados del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Corte Electoral, de los Consejos Consultivos, del Consejo Consultivo Asesor de la Migración y de los partidos políticos con representación parlamentaria. Sin embargo, en la práctica la integración será distinta porque ante la invitación de la Inddhh a todos los partidos a participar, solamente respondieron afirmativamente el Frente Amplio y Unidad Popular. Los demás partidos preparan una acción de inconstitucionalidad contra la ley, a la que le falta ultimar detalles para ser presentada, y rechazaron la invitación por considerar que se está violentando la Constitución.

Este lunes, el Directorio del Partido Nacional resolvió enviar una nota a Josefina Plá, la presidenta de la Inddhh, en la que manifiestan que la comisión “fue creada por una norma violatoria de la Constitución y carece de legitimidad sin perjuicio de la legalidad que la reviste”, dijo a El Observador el diputado Pablo Abdala. “Todo es muy inconsistente. Por eso nos parece indispensable promover la inconstitucionalidad. El Frente Amplio resolvió con una enorme torpeza avanzar por este camino”, agregó.

En la misma línea respondieron a la convocatoria el Partido Independiente y el Colorado. En el caso del Partido Independiente, el senador Pablo Mieres ya remitió una nota negándose a participar y será el diputado Iván Posada quien lleve adelante la acción ante la Suprema Corte de Justicia. En tanto, el Comité Ejecutivo Nacional colorado también rechazó en bloque la participación por el mismo motivo, dijo a El Observador el diputado Ope Pasquet. También fueron invitados a promover la inconstitucionalidad los integrantes del Partido de la Gente, que se sumaron a la medida que intentará frenar la ley.

De todos modos, presentar el recurso ante la Corte y negarse a participar de la comisión va en paralelo con el normal funcionamiento de la ley. En principio, representantes del gobierno y de la Inddhh podrán seguir adelante pautando medidas para implementar el voto en el exterior ya que, a priori, no está previsto que en la acción en la Justicia se pida la suspensión de los efectos de la norma. Abdala indicó a El Observador que están analizando si solicitan esa medida, a la que los ministros de la Corte deberán dar lugar o rechazar, según consideren pertinente.

Las críticas de la oposición

La ley fue aprobada en agosto con el visto bueno del Frente Amplio y Unidad Popular en la Cámara de Diputados y duramente criticada por la oposición. Tanto Mieres como el senador nacionalista Jorge Larrañaga anunciaron en sala el día de la discusión que presentarían un recurso de inconstitucionalidad y Pablo Iturralde (que actuaba como suplente de Carlos Camy) se retiró de sala a la hora de votar, al igual que el líder de Alianza Nacional. La votación fue nominal -nombre por nombre- y varios senadores aprovecharon para no solo expresar su voto negativo sino manifestar que era contrario a la Constitución.

Según los legisladores contrarios, la norma interpreta algo que el texto constitucional no dice. "No podemos interpretar lo que no existe", señaló el senador Pedro Bordaberry durante la votación. Esa afirmación fue realizada a raíz de la opinión del constitucionalista Ruben Correa Freitas, quien hace un par de semanas visitó la comisión por ese proyecto de ley y se mostró totalmente en contra de su primer artículo, donde se interpretan dos artículos de la Constitución.

A su vez, los legisladores cuestionaron que se cree una comisión para que elabore otro proyecto de ley, algo que también fue cuestionada por el constitucionalista Martín Risso. Ese texto que saldrá de las reuniones de la comisión necesitará dos tercios de votos para ser aprobado, un número con el que el oficialismo no cuenta en el Parlamento y, por ende, es probable que no llegue a ser ley.

El trabajo de la comisión

En la primera sesión de la comisión, los integrantes que asistan elaborarán el cronograma de trabajo ya que cuentan con 120 días para poder escribir el proyecto. La directora de la Inddhh Mariana Motta manifestó a El Observador que el objetivo es investigar las necesidades que se visualizan desde los territorios donde viven los uruguayos en el exterior para poder pautar los mejores mecanismos de sufragio.

“La idea es instrumentar cómo va a ser el voto en el exterior. Pero la ley la tiene que hacer el Parlamento”, remarcó Motta.

Es la novena vez que se intenta legislar sobre el voto en el exterior desde la vuelta a la democracia. Según una encuesta de Opción Consultores de principios de este mes, la mayor parte de los uruguayos está en desacuerdo con que los ciudadano que emigraron voten. La encuesta concluyó que 57% lo desaprueba y 41% cree que sería adecuado que se implemente.

A su vez, cuando la encuestadora cambió la consigna y preguntó sobre si sería correcto aceptar el sufragio de los ciudadanos que residen en otro país pero que regresan a Uruguay únicamente para votar, los números se invierten. En esa situación, el 57% los uruguayos acompaña la iniciativa mientras el 41% la rechaza.