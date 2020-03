Cómo entrenan en Uruguay y en el mundo los uruguayos en medio de la crisis por el coronavirus

Los futbolistas de todos los clubes empezaron a entrenar por cuenta propia a partir de este lunes debido a la determinación de todas las gremiales asociadas al fútbol y del gobierno de que no se entrene más en grupos numerosos.

En ese contexto, por ejemplo, algunos jugadores de Nacional subieron fotografías a sus redes sociales para mostrar cómo entrenaban.

Por un lado, Guzmán Corujo, Mathías Laborda y el paraguayo Miguel Jacquet, entrenaron junto al preparador físico tricolor Ignacio Barboza en la Aduana de Oribe sobre la rambla del Buceo.

Por otro, Thiago Vecino subió una fotografía a Instagram con Armando Méndez y el juvenil Alfonso Trezza.

Sus colegas de Peñarol, en tanto, también practicaron por separado en general, y en algunos grupos en particular, según comentó una fuente a Referí.

Mathías Acuña y Martín Correa, al firme

El delantero de Wanderers, Mathías Acuña, entrenó en doble horario este lunes, acompañado de un amigo que lo ayudó a llevar a cabo sus ejercicios.

El primer movimiento lo hizo en uno de los espacios verdes linderos al Club de Golf de Punta Carretas.

“El profe nos mandó una rutina diaria y tenemos varios ejercicios, como intermitentes y trabajos de fuerza”, contó a Referí.

El delantero también manifestó la situación que viven muchos jugadores, que tienen que salir a entrenar pero que también quieren cumplir su papel como ciudadanos responsables y permanecer en sus casas.

“Es muy delicado todo”, expresó. “Porque nos pidieron que no saliéramos, pero, ¿dónde me puedo ejercitar? Entreno y me vuelvo enseguida a casa para cumplir con lo que nos pidieron”, comentó.

“Dependemos de nuestro físico, pero también cuidamos nuestra salud”, agregó Acuña. “Obvio que la salud está primero, por nosotros y para cuidar a los demás, pero nosotros los futbolistas dependemos del físico y en casa no puedo hacer un ejercicio intermitente o trabajos de velocidad”.

“Lo tengo reclaro (al pedido de no salir de los hogares), pero yo vuelvo a jugar y no rindo físicamente y pierdo”, señaló.

“Por ende, el miedo es ser criticado porque entrenas adentro o afuera. Porque hoy la opinión pública está salada, pero yo dependo de mi físico”, agregó.

Por su parte, el delantero de Liverpool, Martín Correa, comentó a Referí que entrenó con su amigo Gonzalo Sena de Racing.

“Estuvimos en una cancha de 11 enfrente al Antel Arena durante cerca de una hora y media haciendo los trabajos que nos mandaron nuestros correspondientes preparadores físicos”, indicó el futbolista negriazul.

Sena, exfutbolista de Rampla Juniors y Oriente Petrolero de Bolivia, entre otros, fue quien llevó los conos y algunas pesas.

“Por suerte lo tengo a Gonzalo”, dijo sonriendo Correa. “Él tiene todo para entrenar y lo hicimos en conjunto”.

Si bien por ahora no le mandaron a ninguno de los dos ejercicios con pelota, el propio Sena llevó una y ambos futbolistas estuvieron peloteando un rato luego de haberse ejercitado y entrado en calor.

“Este tema es muy complicado y debemos estar a la altura. Ojalá que el fútbol vuelva cuanto antes, pero cuando vuelva, debemos tener al menos una semana de preparación física en conjunto, porque no es lo mismo entrenar por separado”, agregó Correa.

Liverpool le entregó en la tarde a cada futbolista un kit para poder realizar diferentes ejercicios físicos.

Nández y Torreira, en casa

Los volantes de la selección uruguaya, Nahitan Nández y Lucas Torreira, mostraron cómo entrenan actualmente.

Nández, actualmente en Cagliari, mostró una fotografía en la que entrena en su casa con un mini gimnasio y al lado suyo, aparece su pequeña hija Matilda.

El uruguayo se encuentra en el país que está más complicado en el momento en todo el mundo como Italia en el que murieron más de 800 personas en los últimos tres días.

Por su parte, Lucas Torreira, se mostró también en su domicilio recuperándose de su fractura de tobillo sufrida defendiendo a Arsenal.

El volante también tiene un mini gimnasio en su casa de Londres y si bien en Inglaterra el tema del coronavirus no está en el nivel de Italia, por el momento no sale de su domicilio.