Cómo fue el tratamiento de rodilla que se hizo Luis Suárez después de la última temporada

Las lesiones de rodilla han sido el talón de Aquiles de Luis Suárez durante su carrera. Es por eso que después de la última temporada con el Atlético de Madrid, el delantero no viajó a Uruguay para disputar el partido despedida de la selección frente a Panamá el 11 de junio porque se quedó en España para realizar un tratamiento.

"Tal como estaba programado se realizará un tratamiento higiénico preventivo ósteo articular, para encarar en la mejor forma la segunda mitad del año a culminar con el Mundial de Qatar", informó la sanidad de la AUF previo a ese encuentro.

Instagram

Luis Suárez entrenando

Según se informó a Referí, el tratamiento consistía, además del descanso luego de un año exigente, de una serie de ejercicios para fortalecer la musculatura a fin de evitar futuras lesiones en huesos y articulaciones.

En enero de 2020 fue operado de menisco en la rodilla derecha y en agosto de 2021 sufrió un edema en la rodilla izquierda que lo apartó durante 12 días de la actividad con Atlético de Madrid.

En marzo de 2020, después de haberse operado de rodilla derecha, Suárez explicó a Referí: "Son piedras que se ponen en el camino, pero se debe a la exigencia de convivir con la élite del fútbol. A veces uno no se da cuenta y tiene mucho desgaste físico, soy cabeza dura, de querer jugar, de querer estar en todo. A veces no te das cuenta, porque lo que me ha pasado en la rodilla, en los meniscos, es por mi forma de jugar, pivotear, girar y piques rápidos, así que eso también genera una exigencia, por lo que me explican los médicos. Hay veces que llegan esos mensajes que te alertan a parar en ese momento, por algo sucede y es porque el cuerpo lo necesita".

Luis Suárez en 2021

En aquella oportunidad el delantero, aún en Barcelona, volvió a las canchas antes de los cuatro meses que se habían previsto para su recuperación.

El objetivo principal de Suárez es llegar en perfectas condiciones a disputar el Mundial que se juega entre noviembre y diciembre.

Luego de las vacaciones, el futbolista comenzó a entrenar en su domicilio, mientras define dónde continuará su carrera. Este martes viajó a España José Fuentes, presidente de Nacional, para intentar convencerlo de que el equipo tricolor es la mejor opción que tiene el Pistolero para los próximo cuatro meses.

Los hinchas, en las redes sociales, realizaron una movida bajo el hashtag #SuárezANacional que tiene repercusión mundial.