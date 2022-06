Cómo hace Ancap para no "pedir agua por señas", "la sintonía fina" de las tarifas y la "caja que no se puede quemar"

En los primeros cinco meses del año Ancap resignó ingresos por US$ 93 millones. Esto como resultado de que los ajustes de tarifas resueltos por el gobierno estuvieron siempre por debajo del precio paridad de importación que publica mensualmente la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea).

La brecha fue de US$ 32 millones en el primer trimestre, y casi la mitad de ese monto se explicó por el subsidio del supergás. En abril y mayo el desfasaje sumó US$ 61 millones más, con una fuerte incidencia del gasoil que tiene el mayor peso en la brecha acumulada anual.

“¿Cómo es que estamos US$ 60 millones por debajo de la paridad sin estar pidiendo agua por señas? Por el margen de refinación que existe en el mundo, que es insólito y no podemos esperar que se repita y se mantenga en el tiempo. (…) Mirando para adelante tenemos que esperar que los márgenes decrezcan. (…) Por eso hay que ser muy prudentes”, alertó el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, durante un taller para periodistas.

El margen de refinación es la diferencia entre el precio de mercado internacional de los productos puestos en Uruguay menos el costo del crudo utilizado y el costo de refinar en La Teja. Durante el primer trimestre representó US$ 65 millones, y se continuó ampliando durante los siguientes dos meses, según Ancap. A modo de ejemplo, la diferencia entre el precio del gasoil y del crudo Brent que en octubre de 2019 estaba en US$ 11 por barril, en mayo de 2022 se amplió a US$ 36 por barril.

Esto se da un contexto de mayor demanda a nivel global, con restricciones de oferta y la incertidumbre de la guerra que han movido al alza tanto el precio del crudo como los derivados.

Además, Stipanicic subrayó que el sistema de revisión mensual de tarifas “permite hacer una sintonía fina” de los números. En ese sentido, explicó que si los precios al público se hubieran fijado en enero como pasaba antes, “seguramente” la corrección hubiera quedado “muy corta” y habría que haber ajustado nuevamente. “Y si se hubiera ajustado hace 15 o 20 días para los próximos seis meses “capaz que hasta quedaba larga”, apuntó.

El titular de Ancap afirmó que, hasta ahora, la empresa “está funcionando sin sobresaltos”. “Los US$ 93 millones (por la brecha) en este momento no parecen necesarios para solventar los gastos”, dijo. Con la foto actual, la empresa no prevé dificultades de caja hasta noviembre.

De todas maneras, adelantó que el 2023 será más complicado. Por ejemplo, en los últimos cuatro meses del año próximo está prevista una parada de mantenimiento programada de la refinería de La Teja que obligará a importar refinados.

“Si nosotros no empezamos a juntar los pesitos desde ahora para el año que viene vamos a estar en problemas. Esa es la planificación implícita que está en los modelos que toma el Poder Ejecutivo cada mes que analiza los números de Ancap. Analiza el presente y las proyecciones. Por más que nos sobre plata en la caja no la podemos quemar. Si la quemamos, dentro de dos meses capaz que necesitamos eso y más”, alertó el titular de Ancap.

Por otro lado, el representante de Cabildo Abierto, José Luis Alonso, afirmó que la discrecionalidad para fijar precios que tiene el Poder Ejecutivo sin contemplar “la situación real” está basada en que Ancap no es privada. “Si fuera privada ningún dueño de empresa iba a hacer beneficiencia y si le fijaban un precio a prepo como en Argentina habría desabastecimiento”.

Los números del primer trimestre

De acuerdo a los datos presentados este miércoles, el Grupo Ancap obtuvo una ganancia de US$ 72 millones en enero-marzo.

En el mercado monopólico la pérdida fue de US$ 2 millones. Por su parte, hubo ganancias por ventas a otros mercados y negocios, que ascendieron a US$ 15 millones. Aquí se incluyen, por ejemplo, exportaciones a las pasteras, bunker, lubricantes, gas natural, y combustible de aviación que ahora se puede importar.

También sobresalen las ganancias de US$ 14 millones por ventas de gasoil a UTE para generación de energía en el mercado interno (US$ 4 millones por debajo de la paridad de importación) y un resultado por cobertura monetaria de US$ 8 millones. Además, Ancap tuvo un resultado financiero positivo en US$ 40,5 millones en el trimestre enero-marzo producto de la baja del dólar.

Por empresa

Entre los resultados por participación en empresas se destaca que Ducsa (tiene el 60% del mercado) terminó con ganancias por US$ 8,5 millones. Alur obtuvo resultado negativo de US$ 3,1 millones, mientras que el negocio del pórtland tuvo un rojo de US$ 5,5 millones.

Resultado económico, financiero y fiscal