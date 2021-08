¿Cuáles fueron las medidas medioambientales tomadas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020?

Las camas de cartón se hicieron famosas en todo el mundo y el rumor de que son camas “anti-sexo” también, pero la realidad es que fueron una de las tantas medidas que tomó el Comité Organizador para cumplir con los objetivos sostenibles que se propusieron en un principio. Estos son cinco: Hacia la neutralidad de carbono, Sin desperdiciar, Ciudad dentro de la naturaleza/naturaleza dentro de la ciudad, Celebrar la diversidad y Unidos en la colaboración y la igualdad. Los tres primeros se centran específicamente en el medio ambiente.

Para cumplir con el objetivo de la neutralidad de carbono se tomaron varias medidas. Alrededor del 60% de las sedes que se utilizaron ya existían, y para las que se tuvieron que fabricar se tomaron todas las precauciones. En la construcción de las sedes temporales, que serán desmanteladas cuando terminen los juegos, se alquilaron todos los materiales posibles y se hicieron esfuerzos para reducir el impacto que pudieran generar.

Para la Villa Olímpica se utilizaron materiales conseguidos de forma ética y sostenible. La Operación BATON es el proyecto que pautó que toda la madera utilizada en la Villa fuera un préstamo de comunidades locales. La Plaza de la Villa luego será desmantelada, devuelta y reutilizada. Por ahora, el proyecto más grande implica convertir esa madera en bancos para plazas.

Village Plaza

Otra medida es la utilización de energías renovables y sostenibles. El 100% de las energías usadas en las sedes de las competiciones, los centros de prensa y la Villa Olímpica es limpia. También, el transporte utilizado por los atletas y el transporte de emergencia no emite CO2.

El objetivo “Zero Waste” buscó la reutilización o reciclaje del 99% de los artículos y bienes adquiridos y el 65% de los residuos generados por durante los Juegos. Para conseguirlo, el Comité de Organización lanzó varios proyectos, entre ellas las mencionadas camas de cartón. También se implementó un riguroso sistema de clasificación de residuos; la atleta y TikToker estadounidense Ilona Maher, por ejemplo, compartió un video de la cafetería de la Villa Olímpica, en el que define a la estación de residuos como “específica y confusa” y muestra cómo ella separa sus residuos.

La clasificación incluyó plásticos, orgánicos, papel, PET y líquidos. El Comité de Organización afirma que hay pictogramas exhibidos para un fácil entendimiento de la división, así como también “Navegadores de Clasificación”, personal en las instalaciones que ayudan a clasificar.

En ese sentido, Tokio 2020 tomó muchas medidas con los residuos generados en los Juegos, pero también reutilizó muchos residuos para crear. Se recolectaron electrónicos de todo Japón para hacer la medallas, el uniforme del personal se hizo de botellas de plástico recicladas y los podios de botellas de shampoo. Las postas de las carreras de relevo se hicieron de aluminio desechado en la construcción de las casas prefabricadas que se utilizaron luego del terremoto y tsunami de 2011.

The #Tokyo2020 Medal Project aims towards an innovative future for the world 🌏



♻️ From April 2017 to March 2019, small electronic devices including mobile phones were collected to produce the Olympic and Paralympic medals 🏅

#WednesdayWisdom pic.twitter.com/WKVeRb0OcS