Cómo la Inteligencia Artificial y el Machine Learning van a cambiar el trabajo del Planificador de Medios Digitales

Por Mercedes Marziotte, Directora en IMÁN y docente en Senpai Academy

Vivimos en una evolución constante y hoy más que nunca tenemos que ser conscientes que la tarea que cumplimos en la actualidad en pocos años la va a hacer una computadora, incluso mejor que nosotros. Cuando nos damos cuenta de esto lo primero que nos preguntamos es: ¿en dónde nos deja parados a nosotros? Y a pesar de que nos genere un poco de incertidumbre, los cambios que estamos viviendo y los que se aproximan nos van a convertir en mejores profesionales, y puntualmente para los planificadores de medios digitales la Inteligencia artificial y el Machine Learning nos va a convertir en mejores estrategas.

De la optimización diaria a la automatizada

Me gusta decir que la optimización de campañas digitales es un arte, y me remito al libro de Gemma Muñoz El Arte de Medir. Para los planners y estrategas digitales optimizar es realmente un arte; definir objetivos, establecer presupuestos, crear distintas artes, optimizarlas, identificar los mejores segmentos, ajustar los presupuestos entre canales, y puedo seguir enumerando acciones porque es una tarea sin fin que requiere de mucho tiempo. Incluso muchas veces después de haberle dedicado muchas horas podemos seguir teniendo campañas que no llegan a los resultados esperados, y esto hace que debamos repensar la estrategia y volver a comenzar de cero.

El trabajo de Planificador de Medios Digital requiere mucho tiempo, de gran conocimiento de los canales, de las métricas y de estrategias de optimización, las cuales muchas veces solo se tienen con la experiencia. La buena noticia es que incorporar la Inteligencia Artificial y el Machine Leraning al trabajo diario del planner nos permitirá conseguir mejores resultados de forma mucho más rápida y sobre todo con mayor exactitud. Estas tecnologías liberarán una gran parte del tiempo del profesional para permitirle poder investigar y planificar nuevas y mejores estrategias.

Convengamos que estamos en un mundo híper dinámico, y nosotros los planners lo vivimos de una forma intensa. Casi a diario las distintas herramientas con las que trabajamos evolucionan con pequeños cambios que, si al cabo de seis meses no nos mantuvimos al día, nuestras campañas dejan de utilizar la última tecnología y esto conlleva a bajar nuestro rendimiento en comparación al mercado. Esta misma tecnología que evoluciona a diario y muchas veces nos da dolor de cabeza, no vas a permitir a futuro dedicarle más tiempo a la investigación y a la mejora continua de nuestras campañas en un plano superior al que lo hacemos hoy, nos vamos a poder centrar más en la estrategia y creatividad.

Cual será exactamente el futuro del Planificador de medios digitales

Nos convertiremos en asesores mucho más clave para los clientes. Pasaremos de recomendar la inversión por canal en función de los objetivos a recomendar la tecnología necesaria para mejorar el rendimiento de la inversión. Si como planner no nos queremos quedar atrás y continuar siendo competitivos, nuestra tarea se va a centrar en definir correctamente los objetivos de nuestras campañas, en función de la inversión y de las necesidades del cliente, para poder decirle correctamente a las herramientas tecnológicas cómo queremos que optimicen nuestras campañas. Nuestras KPIs van a pasar a nuevo nivel, y van a estar 100% relacionadas al ROI. La tecnología hará el trabajo de optimizar nuestras campañas, pero si nosotros como estrategas no le definimos a la tecnología el objetivo correcto sobre el cual debe optimizar las campañas, las mismas no van a ser exitosas.

Hoy en día la mayoría de las herramientas con las que trabajamos a diario ya nos permiten trabajar con Machine Learning definiendo objetivos de conversión, estableciendo pujas en función de nuestro objetivo final, pegando tags en la web para un mejor aprendizaje del público objetivo, etc. Esto apenas es un primer paso, en poco tiempo vamos a estar usando herramientas para optimizar nuestra inversión entre los distintos canales en función de donde podamos captar de forma más eficiente y eficaz el público objetivo. Esto no va a hacer más un trabajo manual, va a ser completamente automatizado. Las herramientas que proporcionan esta tecnología basadas en IA (Inteligencia Artificial) y ML (Machine Learning) ya existen, solo que todavía no son accesibles para una gran parte de los anunciantes.

Al menos hoy para los que todavía no han podido llegar a ese nivel ya pueden comenzar a medir los resultados de las campañas con métricas mucho más relevantes como viewable impression en lugar de la impresión, y landing page view en lugar de clics. Y aunque esto último no es Machine Learning, para el que siente que esta tecnología aún está lejos de su día, al menos puede comenzar a trabajar sobre estás KPIs y ya va a estar midiendo de forma más efectivas sus campañas. Un primer paso a todo lo que se viene.

Entonces si en algún momento la revolución del AI y el ML nos genera incertidumbre en el futuro de nuestro trabajo, tenemos que recordar que la conexión entre la inteligencia humana y artificial va a llevar el éxito de las campañas a un nivel completamente superior. El único riesgo que corremos como planners es quedarnos estancados en el hoy. Por suerte esto solo depende de uno mismo y no de la tecnología, así que, si queremos convertirnos en mejores planners en el futuro, solo nos queda seguir estudiando y planteándonos nuevos desafíos de la mano de la tecnología.

