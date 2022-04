Cómo le fue al dólar tras la suba de tasa del BCU y por qué no intervino en el mercado

El dólar cortó este viernes su miniracha de cinco subas al hilo que había mostrado en Uruguay desde que comenzó a abril, y dejó rápidamente el umbral de los $ 42 en el mayorista que había alcanzado el jueves luego de apreciarse 0,8% frente al peso uruguayo. El billete interbancario se negoció a un promedio de $ 41,64 este viernes, en baja de 1% respecto a la jornada previa. En tanto, la última operación de este viernes se pactó a $ 41,55 a través de las pantallas de Bevsa.

Este jueves a la tardecita, el Banco Central del Uruguay (BCU) resolvió un incremento de 125 puntos básicos (1,25%) de la tasa de interés, a 8,5%, por encima de los 75 puntos que había anunciado en los comunicados anteriores del Comité de Política Monetaria (Copom) para anclar las expectativas inflacionarias en una coyuntura adversa para contener el ritmo de subas de los precios internos.

En tanto, la pizarra al público del BROU, el billete verde se ofrecía a $ 40,35 para la compra y a $ 42,75 para la venta este viernes. En la primera semana de abril, el dólar se anotó una suba de 1,2% (unos $ 0,51).

Por qué no intervino el BCU

La fuerte depreciación que mostró el dólar en Uruguay en las últimas semanas reavivó la preocupación de los exportadores uruguayos. El tipo de cambio tocó su menor cotización del año a fines de marzo cuando cayó por debajo de los $ 41 en el mercado interbancario y está en su menor nivel nominal de los últimos dos años. La Unión de Exportadores del Uruguay (UEU) emitió un comunicado donde advirtió su "preocupación" y "consideró necesario generar mecanismos para evitar variaciones abruptas y persistentes como las que se vienen dando" sobre el tipo de cambio.

Sin embargo, según supo El Observador, en el BCU no estuvo bajo análisis ni fue una opción intervenir directamente en el mercado cambiario para enviar alguna señal. En la autoridad monetaria consideran que, hasta ahora, no hay fundamentos para apelar a esa herramienta. Además, se tuvo en cuenta que el fenómeno de apreciación de las monedas domésticas no se da solo en Uruguay sino que es bastante generalizado en la región.

Otra de las variables que las autoridades monitorean es si efectivamente la política de aumento de tasas de interés que se viene dando desde agosto del año pasado por parte del BCU ha propiciado o fomentado el arribo de capitales golondrinas para realizar carry trade, una práctica que se utiliza para ganar dinero mediante el diferencial de tasas de interés entre divisas.

La estrategia de esos capitales golondrina —de corto plazo— consiste en vender dólares en el mercado cambiario local e invertir en pesos —a través de las licitaciones semanales de letras de regulación monetaria (LRM) que realiza el BCU para sacar liquidez del mercado— con la expectativa de obtener una buena rentabilidad, para luego convertir el importe nuevamente a la moneda de origen. Una eventual entrada de divisas extranjeras a la plaza local con fines especulativos puede bajar el tipo de cambio. Sin embargo, hasta ahora ese fenómeno en Uruguay no se está dando, ya que la proporción de LRM en manos de no residentes es de apenas unos US$ 60 millones, una cifra que se considera ínfima (1,2%) si se tiene en cuenta que el circulante de LRM actual ronda los US$ 5.700 millones.

Este fenómeno de carry trade sí se ha reportado en Brasil en las últimas semanas, según medios brasileños. En ese país, el Banco Central llevó la tasa a 11,75% y analistas prevén que llegue al 13% para fines de año, en un intento por contener las presiones inflacionarias que también golpean a la principal economía de la región. La inflación avanzó 11,3% en los últimos 12 meses a mazo, su mayor nivel en 30 años. El real brasileña se ha debilitado un 15,6% frente al dólar en lo que va del año.

En el mercado cambiario brasileño, el dólar cerró este viernes con una caída de 0,8%, a 4,70 unidades reales por billete verde.