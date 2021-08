Cómo lograr armonía en la empresa familiar

Por Verónica Balestero

Miembro del Consejo Directivo de ADPUGH y Coordinadora del Centro de Empresas Familiares de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay

Las empresas familiares, es decir aquellas que pertenecen en su mayoría accionaria a una familia, en la que trabajan al menos un miembro de la familia y en las que existe el interés genuino de legar a la siguiente generación, tienen características que las distinguen de otro tipo de organizaciones. Especialmente esta situación se da debido a que coexisten dos sistemas: empresa y familia, que tienen propósitos bien diferentes entre sí y en las empresas de este tipo, podríamos decir que cuando conviven o en su conjunción se puede dar cierta tensión.

Ahora bien, cabe preguntarnos si esa tensión es fuente de conflictos (que impactan principalmente en los lazos familiares o en los resultados de la empresa) o son fuente de fortalezas, es decir, ¿son

Ahora bien, cabe preguntarnos si esa tensión es fuente de conflictos (que impactan principalmente en los lazos familiares o en los resultados de la empresa) o son fuente de fortalezas, es decir, ¿son sistemas opuestos o complementarios? Más allá de la respuesta, que queda planteada, a continuación, presentaré una herramienta que da muy buenos resultados a la hora de lograr que esos sistemas generen sinergia y sean una fuente de fortaleza para la empresa familiar: el Protocolo o Acuerdo Familiar.

El Acuerdo Familiar es un proceso en el cual las familias empresarias definen cómo se va a organizar con respecto a la empresa. Reúne una serie de temas (en ocasiones nunca conversados con anterioridad) en los que, de forma consensuada, enmarcarán el vínculo entre ambos sistemas mencionados. Cada Acuerdo contiene diferentes capítulos según la realidad de cada empresa, por lo que no existe un documento igual a otro. Sin embargo, existen algunos capítulos (o reglas) que se repiten (aunque no en contenido, pues lo acordado depende de cada familia) algunos de éstos son:

Historia de la empresa , lo cual permite transmitir nuestra esencia, de dónde venimos a toda la familia

, lo cual permite transmitir nuestra esencia, de dónde venimos a toda la familia Valores de la empresa que es importante para la familia continuar vivenciando

que es importante para la familia continuar vivenciando Estructura de gobierno de la empresa , espacios para la toma de decisiones como pueden ser el Consejo de Familia, de Administración y de Gestión, así como comités Ad hoc

, espacios para la toma de decisiones como pueden ser el Consejo de Familia, de Administración y de Gestión, así como comités Ad hoc Distribución de utilidades , reservas para innovación o familiares, fondo social, etc.

, reservas para innovación o familiares, fondo social, etc. Transmisión de la propiedad , posibilidad de venta, valuación de la empresa.

, posibilidad de venta, valuación de la empresa. Contrato laboral de los familiares : ingreso, remuneración, beneficios, resultados, evaluación, entre otros.

: ingreso, remuneración, beneficios, resultados, evaluación, entre otros. Incorporación de las nuevas generaciones a la empresa familiar

a la empresa familiar Crecimiento de la empresa , incorporación de nuevas ideas de negocio, fomento de la cultura emprendedora en las nuevas generaciones

, incorporación de nuevas ideas de negocio, fomento de la cultura emprendedora en las nuevas generaciones , traspaso generacional

La generación de consensos en estas temáticas, se podría decir, que es sumamente importante para la profesionalización de la empresa familiar, y por tanto para su transformación. Entre otros, permite a la empresa y la familia empresaria reafirmar valores, definir una visión de futuro de la familia empresaria, así como su propósito, lo cual es la base, pues el negocio puede cambiar, pero la esencia de la empresa y familia, sus valores son los que la trascienden. Además, permite mejorar la comunicación, el conocimiento y acercamiento hacia el otro, generar sinergias entre el sistema empresa y familia, definir el gobierno de la empresa, es decir, los espacios para la toma de decisiones, logrando mejorar la rapidez y eficiencia, así como definir quienes tienen que tomar qué tipo de decisiones, anticipar las futuras situaciones que se vivirán por la propia evolución de la familia y la empresa, entre otros.

Más allá de poder tener un valor legal, el producto final es un documento con reglas acordadas en donde su finalidad es el legado de generación en generación, donde el compromiso de cumplir o respetar dichos acuerdos va por encima de los intereses personales, y se focaliza en la unión familiar. Lo que queda claro es que la ganancia para la empresa va mucho más allá del propio resultado del proceso, pues asegura su trascendencia de forma armoniosa.

Cabe mencionar, que tan importante como el proceso en sí de elaboración del Acuerdo, lo es también su implementación, pues de nada sirve transitar el proceso si luego no se respeta o NO se utiliza. Adicionalmente, es importante comprender que lo acordado hoy en unos años puede no tener sentido, dada la evolución de la empresa y de la familia, es posible que cambien algunos aspectos y sea necesario lograr nuevos acuerdos o generar cambios en lo acordado.

Por último, es necesario tomar en cuenta ciertas actitudes y comportamientos de quienes viven el proceso del Acuerdo, que se tornan la base para poder llegar a un buen resultado. En este sentido, es importante que quienes participen practiquen su capacidad de escucha, respeto por las miradas diferentes, apertura y generosidad para recibir nuevas ideas, capacidad de anticiparse a las situaciones futuras que podría vivenciar el emprendimiento y la familia, compromiso en lo acordado y sobre el interés de la familia frente al individual.

Posiblemente el acuerdo familiar no evite las situaciones difíciles que atravesará la empresa y la familia empresaria, pero sí es la herramienta por excelencia para cuidar los lazos familiares.

